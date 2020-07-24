Стало відомо, хто був серед претендентів на готель "Дніпро"

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Аукціон зібрав багато представників бізнесового істеблішменту. Більшість з них готові були викласти за готель 250-400 млн грн. Майже ніхто з них не підвищував початкових ставок і не був готовий суттєво піднімати ставки.

Серед таких учасників були Степан Черновецький – син колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького, засновник інвесткомпанії Chernovetskyi Investment Group, один з інвесторів київського ЖК "Комфорт таун", - йдеться у матеріалі.

Через компанію "ДК "Сигма" в конкурсі брав участь Томаш Фіала – СЕО інвесткомпанії Dragon Capital.

На конкурсі також була помічена компанія народного депутата та одного з найбагатших людей України Вадима Новинського.

Ще один відомий учасник – ексдепутат-"регіонал" та бізнесмен Віталій Хомутиннік, якого називають одним з бенефіціарів лотерейного оператора МСЛ.

"Завітав на аукціон Вадим Столар – депутат з фракції ОПЗЖ і скандальний забудовник, якого в роки президентства Петра Порошенка називали "сірим кардиналом" Києва.

Претендував на "Дніпро" і Сергій Тігіпко – бізнесмен (група ТАС, Universal Bank, інші активи) і колишній прем'єр-міністр (очолював уряд в часи Віктора Януковича). Недавно його сватали на місце Гончарука", - йдеться у статті.

Участь у конкурсі брав ще один колишній "регіонал" та бізнесмен Володимир Продивус – власник "Мостобуду", президент Федерації боксу України.

Вирішив позмагатись за столичний готель і власник компаній "БФ-груп", співвласник найбільшої в Україні мережі магазинів Duty Free та журналу Forbes в Україні Артур Гранц.

Ще один учасник – бізнесмен Ігор Воронов (страхова компанія UNIQA, співвласник VEK Capital Partners).

Найближчим до перемоги серед відомих бізнесменів був Вадим Григор'єв – експартнер Валерія Хорошковського та власник меблевої групи Merx (п'яте місце, 960 млн грн). Недавно він викупив офіс банку "Хрещатик" у центрі столиці у Фонду гарантування вкладів.

Більшу суму запропонував Данило Волинець – власник "Акорд банку" і чоловік ексміністерки фінансів Оксани Маркарової (четверте місце, 999,99 млн грн).

"Інші "призові" місця посіли маловідомі компанії. На 111 грн менше "Смартленду" запропонувала "Інвестиційна українська група" (фінпослуги та бізнес-консультації). Понад 1 млрд грн пропонували ТОВ "Цитадель" (будівництво та оренда майна), "ЗВ ріелті" (будівництво, оренда майна)", - йдеться у статті.

За даними Liga.net, у менеджменті "ЗВ ріелті" присутній ексуправлінець бізнесмена Костянтина Жеваго. Зокрема, власник компанії Олексій Шалаєв значиться менеджером у компанії "Фінанси і кредит лекс".

Загалом готелем цікавилися 89 учасників. Зареєструвалися в кімнаті даних (онлайн-сховище, де зібрані всі документи на готель) майже половина – 43 потенційні інвестори. З них 29 подали заявки.

Читайте детальніше за посиланням: Бій за "Дніпро": як "кіберспортсмени" обіграли бізнесменів із списків Forbes

Нагадаємо:

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Економічна правда