Покупці готелю "Дніпро" не пов'язані з РФ – новий власник

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Інвестори нещодавно проданого на аукціоні за 1,1 мільярд гривень готелю "Дніпро" не мають відношення до Росії.

Про це повідомив один їх нових власників готелю Олександр Кохановський в інтерв'ю ain.ua.

"Ніякого зв'язку ні з "російськими слідами", ні з ким-то, хто має відношення до Росії у даного пулу інвесторів немає. Ще раз повторюся, я міг був легко залучити під свій левередж і своє управління гроші і в американських фондах, це зайняло б просто трохи більше часу.

Але я радий, що мені вдалося знайти однодумців в Україні, серед людей і компаній, яких я називаю серійними підприємцями, зі своєї рідної IT-індустрії ", - пояснює Кохановський.

За його словами крім інвесторів проєкт підтримали через позикові кошти.

"Також ми частково залучаємо позикові кошти. Тут головний принцип - повна прозорість походження коштів, довіру партнерів і відкритість для регулятора. Так що на сьогоднішній день сумнівів в тому, що угода буде закрита, у мене немає", - пояснює Кохановський.

Переможцем аукціону з приватизації готелю стало ТОВ "Смартлентд".

Кохановський описав компанію як "одного з партнерів проекту", які мають "величезний досвід управління об'єктами нерухомості" і відповідають за нього у проекті.

Олександр "ZeroGravity" Кохановський має 20-річний досвід роботи в індустрії кіберспорту. Він є співзасновником української мультиігрової киберспортівной організації Natus Vincere (NAVI). Також Кохановський гендиректор і співвласник DreamTeam - першої esport-мережі по набору та управління кіберспортивного командами.

NA`VI вважається одним найсильніших колективів світу. За 11 років свого існування гравці Natus Vincere виграли кілька сотень світових турнірів і чемпіонатів. Досягнення NA`VI занесені в книгу рекордів Гіннеса.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Раніше у ЗМІ була інформація про те що засновником "Смартленд", був професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

Пізніше стало відомо, що "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Економічна правда