Parimatch хотів купити готель "Дніпро" — ЗМІ
Субота, 5 вересня 2020, 17:43
Букмекерська контора Parimatch хотіла купити готель "Дніпро".
Про це йдеться в матеріалі Kyivpost.
Джерело Kyiv Post в уряді, повідомив, що букмекерське агентство Parimatch нібито брало участь в покупці.
Нагадуємо:
Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.
Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".
Читайте також: Бой за "Днепр": как "киберспортсмены" обыграли бизнесменов из списков Forbes
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua