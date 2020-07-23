Готель "Дніпро" купили айтівці: там буде кіберспортивна арена

Facebook Кохановського

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Про це він повідомив у Facebook.

"Якщо чесно, то хотів дочекатися вже вересня і все анонсувати на презентації нашої Української Професійної кіберспортивного Асоціації, але на жаль. Виходячи з поточного інформаційного фону я відчуваю гостру необхідність порозумітися. Перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не росіяни олігархи, а українські айтівці", – пише Кохановський.

За словами Кохановського, кілька років тому він разом з партнерами задумав великий інфраструктурний кіберспортивний проєкт. Він повинен був стартувати з будівлі арени, але партнери змінили свої плани, побачивши можливість приватизації готелю "Дніпро".

"Ми перетворимо його в перший готель у світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів. Він буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий у світі players 'lounge.

Коли я говорю "ми", то маю на увазі групу партнерів та інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проєкт, першою частиною якого став готель "Дніпро", – заявляє Кохановський.

Кохановський Перша гільдія

Олександр "ZeroGravity" Кохановський має 20-річний досвід роботи в індустрії кіберспорту. Він є співзасновником української мультиігрової киберспортівной організації Natus Vincere (NAVI). Також Кохановський гендиректор і співвласник DreamTeam - першої esport-мережі по набору та управління кіберспортивного командами.

NA`VI вважається одним найсильніших колективів світу. За 11 років свого існування гравці Natus Vincere виграли кілька сотень світових турнірів і чемпіонатів. Досягнення NA`VI занесені в книгу рекордів Гіннеса.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Економічна правда