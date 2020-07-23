Власники готелю "Дніпро" розповіли, чи планується у ньому казино

Нові власники готелю "Дніпро" не планували покупку об'єкта для створення грального бізнесу.

Про це повідомив один з нових власників готелю Олександр Кохановський в інтерв'ю ain.ua.

"Закон (про легалізацію грального бізнесу. - ред) прийняли всього за день до аукціону - якщо чесно, ми про це абсолютно не думали. Але, оскільки, зараз багато хто про це пишуть, я хотів би пояснити вам трохи докладніше.

Кіберспорт - це новий вид спорту, у якого існують свої різні дисципліни, гравці, команди, турніри і спонсори. Це не має ніякого відношення до онлайн-казино або букмекерства. І тільки люди абсолютно в цьому не розуміюче можуть плутати ці дві речі ", - пояснює Кохановський.

Олександр "ZeroGravity" Кохановський має 20-річний досвід роботи в індустрії кіберспорту. Він є співзасновником української мультиігрової киберспортівной організації Natus Vincere (NAVI). Також Кохановський гендиректор і співвласник DreamTeam - першої esport-мережі по набору та управління кіберспортивного командами.

NA`VI вважається одним найсильніших колективів світу. За 11 років свого існування гравці Natus Vincere виграли кілька сотень світових турнірів і чемпіонатів. Досягнення NA`VI занесені в книгу рекордів Гіннеса.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Раніше у ЗМІ була інформація про те що засновником "Смартленд", був професійний гравець у покер Ванхапелто Петтері.

Пізніше стало відомо, що "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом пів року;

погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Готель "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Економічна правда