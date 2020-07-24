Бій за "Дніпро": як "кіберспортсмени" обіграли бізнесменів із списків Forbes

Аукціон з продажу готелю "Дніпро" – найбільший за всю історію існування Prozorro.Продажі. Інвестори віддали за готель 1,11 мільярд гривень , а серед бажаючих придбати державну нерухомість у самому центрі Києва було 29 компаній.

Фонд держмайна транслював аукціон через Youtube. Тож кожен міг побачити як із стартової ціни у 80 мільйонів вартість готелю зросла у 14 разів.

"1 мільярд, 111 мільйонів. Це доводить всім зрадникам, що треба не кричати, а робити роботу. Ми не маємо сумніву, що нові правила працюватимуть і надалі", – підбивав підсумки аукціону голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко

Переможцем аукціону стало українське ТОВ "Смартленд", що займається нерухомістю.

Згодом виявилось, що компанія є лише одним з партнерів реального нового власника Олександра Кохановського – кіберспортивного функціонера та засновником всесвітньо відомого українського клубу Na’Vi, який має професійні команди з а Dota 2, Counter-Strike, FIFA, StarCraft II та інші.

Сам Кохановський запевняє, що "Дніпро" стане першим готелем у світі, повністю підготовленим для кіберспортивних івентів – тренувальні зони, кіберспортивна сцена, спеціальні номери для професійних гравців.

Два найгостріших питання, які виникали довколо продажу готелю це: чи задіяні в угоді гроші або інтереси громадян Росії і чи планує новий власник створювати на території готелю гральний бізнес, який парламент легалізував якраз перед аукціоном.

Про це докладніше у матеріалі.

Про продаж "Дніпро", парі та ціну

Загальна площа об’єкту – 12 829 кв м. У будівлі 12 наземних та один технічний поверх, бельєтаж і підвал. Також є гостьовий паркінг на 56 паркомісць. У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр та кілька конференц-залів. Держава заробляла на цьому чотиризірковому, 12-поверховому готелі у самому центрі столиці 8,3 тисячі гривень на місяць. У 2019 році, до карантину, готель показав 300 тис грн прибутку. Середня завантаженість номерного фонду становила 52%. На додаток "Дніпро" мав заборгованість – 4,8 млн грн.

Чи не можна було державі не продавати готель, а лишити його собі і заробляти?

"Тільки на податках при ефективному управлінні підприємством держава отримає в сто разів більше, ніж зараз, і це без урахування разового прибутку від продажу об'єкта", – пояснював раніше причину продажу голова Фонду Сенниченко.

Для порівняння: якщо держава покладе 1 млрд грн на депозит в банк, то щомісяця буде отримувати 5 млн грн.

Вимоги держави до нових власників: – збереження готелю не менше, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок; – збереження колективу без зменшення зарплати мінімум протягом півроку; – погашення дебіторської заборгованості, зокрема із зарплати, не пізніше, ніж за півроку з дати переходу права власності; – збереження в назві слова "Дніпро" (Dnipro).

Щодо ціни. Стартова ціна готелю становила 80,2 мільйона гривень. Через це у голови Фонду та нардепа "Слуги народу" Андрія Холодова виникла суперечка, яка переросла у парі на 100 тисяч гривень.

Холодов був занепокоєний тим, що Фонд держмайна втричі занижує початкову ціну, аби продати готель за безцінь.

Голова ФДМУ Сенниченко запропонував парі: якщо "Дніпро" приватизують дешевше 100 мільйонів гривень, то Сенниченко віддає чи передає на благодійність 100 тисяч гривень. Якщо приватизація коштуватиме дорожче 250 мільйонів, гроші на благодійність має передати Холодов.

Після продажу на понад 1 мільярд і нагадування від Сенниченка, Холодов заявив, що не підтверджував участь у парі.

Ще до аукціону експерти порахували, що такий готель може окупитись приблизно за 10 років, якщо за нього заплатити десь 15-20 млн дол (400-550 млн грн).

"Можна накинути ще десь 20% на "магію аукціону" та ще 20% за можливу ліцензію на казино, але все одно вийде близько 650-800 млн грн. Ціна більше 1 млрд – це окупність десь років на 30, і так в Україні інвестують дуже не часто", – пояснив ЕП обізнаний співрозмовник.

Для порівняння можна також взяти одну з останніх угод з продажу готелю в Києві. У 2016 році Сергій Тигіпко купив готель Редісон на Подолі за приблизно 10 млн дол. Є також приклад приватизаційного конкурсу часів Віктора Януковича, коли був проданий готель "Спорт". Стартова ціна майже не зросла, а купив нерухомість тоді нардеп Вадим Новинський за 67 млн грн.

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Хто хотів купити готель? Фіала, Столар, Черновецький, Тігіпко

Аукціон зібрав багато представників бізнесового істеблішменту. Більшість з них готові були викласти за готель 250-400 мільйонів гривень. Майже ніхто з них не підвищував початкових ставок і не готовий був суттєво піднімати ставки.

Серед таких учасників були Степан Черновецький (син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. – ЕП) – засновник інвесткомпанії Chernovetskyi Investment Group, один із інвесторів київського ЖК Комфорт Таун.

Через компанію ДК Сигма в конкурсі брав участь Томаш Фіала – СЕО інвесткомпанії Dragon Capital.

Помічена була на конкурсі у компанія Вадима Новинського – нардепа та одного з найбагатших людей України.

Ще один відомий учасник – Віталій Хомутиннік – екснардеп-"регіонал", бізнесмен. Хомутинніка називають одним з бенефіціарів лотерейного оператора МСЛ.

Завітав на аукціон також Вадим Столар – нардеп ОПЗЖ і скандальний забудовник, якого за Порошенка називали "сірим кардиналом" Києва.

Претендував на "Дніпро" також Сергій Тігіпко – бізнесмен (група "ТАС", Universal Bank та інші активи) , колишній прем'єр-міністр, очолював уряд в часи Віктора Януковича. Ще недавно його сватали на місце Гончарука.

Брав участь у конкурсі ще один колишній "регіонал" – бізнесмен Володимир Продивус, власник "Мостобуду", президент Федерації боксу України.

Вирішив позмагатист за столичний готель також власник компаній "БФ-груп", співвласник найбільшої в Україні мережі магазинів Duty Free та журналу Forbes в Україні Артур Гранц.

Ще один учасник з відомих українських бізнесменів – Ігор Воронов (страхова компанія UNIQA, співвласник VEK Capital Partners).

Найближчим серед відомих бізнесменів до перемоги був Вадим Григор’єв – експартнер Валерія Хорошковського та власник меблевої групи Merx (5-е місце з сумою 960 мільйонів). Нещодавно він викупив офіс банка "Хрещатик" в центрі столиці у Фонда гарантування вкладів.

Більшу суму запропонував Данило Волинець – власник Акорд Банку і чоловік ексміністерки фінансів Оксани Маркарової (4-е місце з сумою 999,99 млн).

Інші "призові" місця зайняли компанії, про які мало що відомо. На 111 гривень менше "Смартленда" запропонувала "Інвестиційна українська група" (згідно з відкритими даними надає фінпослуги та бізнес-консультації), понад мільярд пропонували ТОВ "Цитадель" (займається будівництвом, та орендою майна) , "ЗВ Ріелті" (будівництво, оренда майна).

За даними Liga.net, в менеджменті "ЗВ Ріелті" присутній екс-управлінець бізнесмена Костянтина Жеваго. Зокрема, власник компанії Олексій Шалаєв значиться менеджером в компанії "Фінанси і Кредит Лекс".

Загалом із самого початку готелем цікавились 89 учасників. Зареєструвались в кімнаті даних (це онлайн сховище, де зібрані всі документи на готель) майже половина – 43 потенційні інвестори. Із цих 43 учасників заявки подали 29.

Сам аукціон складається з 4 кроків: закрита ставка (до онлайн аукціону) і три раунди онлайн аукціону, у яких учасники можуть по разу підвищувати ставки.

"Під час аукціону всі суми ставок розкриті, але назви учасників – ні. Хитрість в тому, що останнім в раунді ходить той, хто поставив найбільше в попередньому раунді. Це і примушує людей давати одразу високі ціни", – пояснює ЕП директор ДП Прозорро.Продажі Олексій Соболєв.

Найвищу закриту ставку, тобто ще до онлайн аукціону, дав саме "Смартленд" – 711 млн грн. Відповідно в першому раунді він ходив останнім і вже бачив всі ставки інших учасників.

Закриті ставки – понад 500 мільйонів – поставили ще 5 компаній, серед яких Житомирський меблевий комбінат Вадима Григор’єва та "Інвестиційна українська група" (ІУГ) – компанії які в кінці дійшли до діапазону у мільярд гривень.

"іни стали дуже високими одразу як розкрили закриті ставки перед першим раундом. "Це був сюрприз для всіх. Але той хто одразу ставив високо, той відповідно і дуже хотів купити", – зазначає Соболєв.

На кінець першого раунду з 29 учасників залишилось 7, які були готові битися далі, а максимальна ставка сягнула 888,889 мільйона гривень – її теж виставив "Смартленд" перебивши пропозицію Інвестиційної української групи на 13 гривень.

"Середня кількість учасників на аукціонах приватизації на такій стадії – 2,8. Тобто 7 – це доволі багато, всі готувались до сильнішого підняття ціни", – каже Соболєв.

Найнижчу ставку за весь аукціон дала ТОВ ДК Сігма групи Dragon Capital, хоча здається, вони просто перестали торгуватись, щойно побачили захмарні 711 млн закритих ставок.

Хто такі "Смартленд" і для чого їм готель

Відповідно до реєстру YouControl, така компанія із статутним капіталом в 11,3 мільйона гривень зареєстрована у 2013-му році в Київській області, керівник – Терещук Максим Миколайович.

Засновники компанії – Максим Терещук (17,71%) та ТОВ "АЙС ТАУН" (82,28%, засновник – Олексій Ігунін).

Основний вид діяльності "Смартленда" – надання в оренду нерухомості. Інша діяльність – складське господарство, консультування з питань комерційної діяльності, сфера права.

Спочатку не було чітко зрозуміло, ким є новий власник і що він планує робити з "Дніпром". Журналісти знаходили серед колишніх співзасновниках компанії професійних покерних гравців.

Уже згадуваний депутат Холодов пов’язував Терещука із групою Ritzio російського грального магната Олега Бойко (лотерея "Патріот", казино "Вулкан", зали ігрових автоматів Метро джекпот, БЦ Хрещатик). Згодом ці версії спростували і в "Смартленді" і у Бойка.

Як виявилось "Смартленд" – це лише "один з партнерів проєкту", що має досвід управління нерухомістю і буде відповідальним за цю частину. Реальними власниками нерухомості стали українські підприємці IT-індустрії та засновник культової для кіберспорту команди "Na’Vi" Олександр Кохановський.

Олександр Кохановський фото перша гільдія

Такий "камінг-аут" у Facebook зробив сам Кохановський після тижня тиші:

"За останні 10 днів в медіаполі ми були російськими бандитами і олігархами, покер-королями і ще багато ким... Перемогу в аукціоні за готель "Дніпро" здобули не росіяни олігархи, а українські айтішники. Ми перетворимо його в у перший в світі готель, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів", – наголосив Кохановський.

"Коли я говорю "ми", то маю на увазі групу партнерів та інвесторів, які здатні реалізувати цей великий проєкт, першою частиною якого став готель "Дніпро", - додав він.

За його словами, кілька років тому він та партнери задумали великий інфраструктурний кіберспортивний проєкт. Він повинен був стартувати з будівлі арени, але партнери змінили свої плани, побачивши можливість приватизації унікального готелю.

"Він (готель "Дніпро". – ЕП) буде включати в себе не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий у світі players 'lounge", – пояснює Кохановський.

Також зазначається, що окрім e-sports в готелі будуть проводити музичні і спортивні події.

Олександр Кохановський має 20-річний досвід роботи в індустрії кіберспорту. Окрім роботи з Na’Vi, він є гендиректором і співвласником DreamTeam - першої esport-мережі по набору та управління кіберспортивними командами. Крім цього Кохановський до 2018-го року був співвласником російського кіберспортивного холдингу ESForce, який фінансує USM Holdings. Основним акціонером і засновником USM Holding (тримає акції VK.com, Mail.ru, "Мегафон" тощо) є відомий мільярдер з РФ Алішер Усманов Що стосується NA`VI, то цей клуб вважається одним найсильніших у світі. За 11 років свого існування гравці Natus Vincere виграли кілька сотень світових турнірів і чемпіонатів. Досягнення NA`VI занесені в книгу рекордів Гіннеса.

Наступним кроком Кохановський називає відкриття двадцяти сучасних ігрових центрів у найбільших містах України. Крім того, планується відкриття Академії кіберспорту, запуск чемпіонату України, а також шкільних та студентських ліг. Також у планах запуск кафедр кіберспорту в університетах.

Детальну стратегію розвитку кіберспорту в Україні планують показати у вересні на презентації Української Професійної Кіберспортивної Асоціації, яка об'єднає ключових гравців ринку

Що далі

Згідно законодавства про приватизацію переможець не може бути громадянином держави агресора, а також, якщо він купляє готель за кредитні кошти, то має показати, хто такі кошти надає і кредитор також не може належати громадянину РФ.

Цей процес перевірки походження грошей саме зараз і проходить. На нього є максимум місяць.

"Якщо за цей місяць договір з переможцем не підпишуть, то його гарантійний внесок 8 млн грн перейде в дохід держави, а право підписати контракт перейде до наступного учасника, якого перевірятимуть так само місяць. Якщо історія повториться, то ще 8 млн грн перейде в дохід держави, а аукціон переголосять", – пояснює Соболєв.

Сам Кохановський, який у ці дні став "фронтменом" пулу інвесторів-айтішників не має сумнівів в тому, що угода буде закрита.

"Ніякого зв'язку ні з "російськими слідами", ні з ким-то, хто має відношення до Росії у даного пулу інвесторів немає. Ще раз повторюся, я міг був легко залучити під свій левередж і своє управління гроші і в американських фондах, це зайняло б просто трохи більше часу.

Але я радий, що мені вдалося знайти однодумців в Україні, серед людей і компаній, яких я називаю серійними підприємцями, зі своєї рідної IT-індустрії ", – зазначив Кохановський.

Засновник NA’VI також заявив, що крім інвесторів проєкт підтримали через позикові кошти.

А як же гральний бізнес? Інтригою при визначенні переможця аукціону були його подальші плани на готель. Напередодні оголошення аукціону депутати ухвалили законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

Закон передбачає, що дозволяється організовувати гральний бізнес у готелях. Зокрема, зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками. Казино – в готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва – не менше 150 номерів). Номерний фонд "Дніпра" – 186 номерів.

Бвльше того, у фінальному тексті законопроєкту з’явилася норма про можливість розташовувати казино не тільки у 5-зіркових, але і у 4-зіркових готелях, яким і є "Дніпро".

Утім Кохановський спростовує чутки про "азартне" майбутнє готелю.

"Закон (про легалізацію грального бізнесу. – ЕП) прийняли всього за день до аукціону – якщо чесно, ми про це абсолютно не думали. Але, оскільки, зараз багато хто про це пишуть, я хотів би пояснити вам трохи докладніше.

Кіберспорт – це новий вид спорту, у якого існують свої різні дисципліни, гравці, команди, турніри і спонсори. Це не має ніякого відношення до онлайн-казино або букмекерства. І тільки люди абсолютно в цьому не розуміюче можуть плутати ці дві речі ", – пояснює Кохановський.

Замість висновку

Як ми бачимо, системна співпраця Фонду держмайна над залученням інвесторів та розкриттям інформації та Прозорро.Продажі дають змогу витягати максимальні ціни з усіх бажаючих і прозоро продавати об’єкти.

З цієї точки зору аукціон пройшов ідеально.

Мабуть єдине, чого хотілося б додати - це більше прозорості та публічності в походженні коштів, щоб українці не гадали хто стоїть за тим чи іншим учасником, а бачили одразу після аукціону.

Поточна прозорість бенефіціарів достатня для багатьох відомих бізнесменів, які прийшли на аукціон, проте до кількох учасників з найвищими пропозиціями залишаються питання.

Окремо відзначимо новий виток в історії українського бізнесу, коли конкуренцію класичним українським "сировинним" олігархам складає сфера розваг, кіберспорту та IT-технології.