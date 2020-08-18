Нові власники готелю "Дніпро": Проти продажу подали одночасно 4 однакових позови

Нові власники готелю "Дніпро", який нещодавно придбали у держави за 1,1 мільярда гривень заявляють, що проти продажу готелю в Окружний адмінсуд Києва подали одночасно 4 предметно однакових позови.

Про це у Facebook повідомив один з нових власників готелю, засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський.

"Завжди будуть ті, хто хоче купити готель за мільярд, зробити щось велике, сучасне і вивести Україну в світовий топ, ну і будуть ті, хто хоче купити готель за гривню, використовуючи для цього старі методи.

Інформаційну атаку після аукціону ми пережили, все перевірки і інстанції пройшли. І ось тепер до окружного адміністративного суду було одночасно подано 4 предметно однакових позову про те, що продаж взагалі не повинен був відбутися", - пише він.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

29 липня Фонд державного майна затвердив протокол про результати електронного аукціону з продажу готелю "Дніпро" компанії ТОВ "Смартленд" .

17 серпня стало відомо, що до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов про визнання протиправним та скасування результатів аукціону з продажу київського готелю "Дніпро".

Економічна правда