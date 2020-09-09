АМКУ досі не дозволив купівлю готелю "Дніпро" через нестачу інформації про покупця

Антимонопольний комітет взяв до розгляду другу заяву ТОВ "Смартленд" від 27 серпня про придбання акцій готелю "Дніпро" за результатами гучної приватизації. Перша була повернута заявнику 21 серпня через ненадання заявником всієї необхідної інформації.

Про це повідомляє ГО Ліга антитрасту.

Протягом 15 днів відомство має визначитись чи містить заява весь необхідний перелік інформації, та у випадку її невідповідності закону - повернути.

При цьому у заявника можуть виникнути проблеми з отриманням дозволу, якщо реальним покупцем активу буде інша особа, ніж та, що зазначена в поданих документах.

Адже відомство має надавати дозвіл на отримання контролю фактичному власнику. Враховуючи, що "Смартленд" позначив заяву та всі додані до неї документи, як конфіденційну інформацію, отримати будь-які дані щодо реального суб’єкта, що набуває контроль, та джерел фінансування транзакції, не є можливим, пояснюють у ГО.

Термін розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію органами АМКУ за становить 30 днів. У разі виявлення підстав для заборони концентрації АМКУ розпочинає розгляд справи про концентрацію, термін розгляду якої не повинен перевищувати 3 місяці.

Нагадуємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Після аукціону справжнім покупцем готелю назвав себе бізнесмен та засновник кіберкоманди Navi Олександр Коханрвський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю.

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Нещодавно видання "Kyivpost" повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців "Дніпра" є букмекерська компанія "Parimatch". Кохановський цього не заперечив, але відмовився від коментарів.

Після аукціону проти продажу готелю в Окружний адмінсуд Києва подали одночасно 4 предметно однакових позови.

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Що відбувається після аукціону