АМКУ з другої спроби дозволив переможцю аукціону придбати готель "Дніпро"

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Смартленд" на придбання готеля "Дніпро".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У АМКУ визначали, що "Смартленд" здійснює діяльність на ринку оренди комерційної нерухомості у межах Києва. Їх сукупна частка на зазначеному ринку є незначною.

Фінансування концентрації відбуватиметься за рахунок кредитних коштів, наданих банківськими установами.



Також АМКУ, Держслужба фінмоніторинг та СБУ здійснили перевірку інформації, наданої "Смартлендом".

Нагадуємо:



Напередодні Антимонопольний комітет взяв до розгляду другу заяву ТОВ "Смартленд" від 27 серпня про придбання акцій готелю "Дніпро" за результатами приватизації. Перша була повернута заявнику 21 серпня через ненадання заявником всієї необхідної інформації.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Після аукціону справжнім покупцем готелю назвав себе бізнесмен та засновник кіберкоманди Navi Олександр Коханрвський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю.

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Нещодавно видання "Kyivpost" повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців "Дніпра" є букмекерська компанія "Parimatch". Кохановський цього не заперечив, але відмовився від коментарів.

Після аукціону проти продажу готелю в Окружний адмінсуд Києва подали одночасно 4 предметно однакових позови.

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Що відбувається після аукціону