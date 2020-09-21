Приватизація готелю "Дніпро": переможець аукціону сконцентрував 100% акцій

Переможець аукціону з приватизації столичного готелю "Дніпро" - ТОВ "Смартленд" - сконцентрував 100% акцій готелю.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на систему розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Зазначається, що ТОВ "Смартленд" стало власником домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ "Готель "Дніпро" в кількості 80 млн 923 тис 400 штук, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Нагадуємо:

До державного бюджету 14 вересня надійшли понад 1,111 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро" - переможець аукціону ТОВ "Смартленд" виконав усі умови для отримання права власності цього активу.

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Смартленд" на придбання готелю "Дніпро".

Напередодні Антимонопольний комітет взяв до розгляду другу заяву ТОВ "Смартленд" від 27 серпня про придбання акцій готелю "Дніпро" за результатами приватизації. Перша була повернута заявнику 21 серпня через ненадання заявником всієї необхідної інформації.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Після аукціону справжнім покупцем готелю назвав себе бізнесмен та засновник кіберкоманди Navi Олександр Коханрвський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю.

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Нещодавно видання "Kyivpost" повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців "Дніпра" є букмекерська компанія "Parimatch". Кохановський цього не заперечив, але відмовився від коментарів.

Після аукціону проти продажу готелю в Окружний адмінсуд Києва подали одночасно 4 предметно однакових позови.

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Що відбувається після аукціону