Новини 3 лютого: продаж Пінчуком газового бізнесу, перерахунок субсидій, обвал китайського фондового ринку
Про продаж Пінчуком газового бізнесу. Український олігарх Віктор Пінчук та мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance.
Про лікарню у Китаї. Китай закінчив будівництво однієї з двох лікарень в Ухані, призначених для лікування хворих на коронавірус. На це пішло 10 діб.
Про податки для ФОПів. Платформа Опендатабот запустила можливість для ФОПів сплачувати податки та подавати звіти в Опендатабот.
Про найпопулярніші маршрути УЗ. Найпопулярнішим внутрішнім залізничним напрямком у 2019 році став Київ - Харків, квитки на який купили 1,7 млн пасажирів.
Про мирову між "Нафтогазом" та "Укрнафтою". За мировою угодою "Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" 15 мільярдів гривень за "спірний" газ — цими коштами "Укрнафта" розрахується за податковий борг.
Про обшуки в "Укрзалізниці". 29 січня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" в рамках справи про закупівлю вугілля.
Про обвал китайського фондового ринку. Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015-го року.
Про зарплати в держбанках. Члени наглядових рад держбанків отримують винагороду від 200 до 500 тисяч гривень на місяць.
Про перерахунок субсидій. У лютому Мінсоцполітики здійснить автоматичне донарахування пільг та субсидій за послугу з розподілу газу, потреби у додаткових зверненнях громадян за січень і лютий 2020 року немає.
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Пінчук продає газовий бізнес: що сталося і чому це недобре для галузі
Віктор Пінчук та мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance. Чому це свідчить про новий виток кризи у вітчизняній газодобувній галузі та є негативним сигналом для потенційних інвесторів України.
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