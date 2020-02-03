Пінчук продає газовий бізнес: що сталось і чому це недобре для галузі

Віктор Пінчук та мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance. Чому це свідчить про новий виток кризи у вітчизняній газодобувній галузі та є негативним сигналом для потенційних інвесторів України. (рос)

На газовом рынке Украины готовится новая крупная сделка: на прилавок выставлен частный газодобытчик Geo Alliance. Основателями этого проекта являются структуры Виктора Пинчука, но готовящаяся сделка значит намного больше, чем просто продажа крупного актива.

Выходить из Geo Alliance украинский олигарх будет вместе со своим партнером по этому бизнесу — нидерландской группой Vitol миллиардера Иэна Тейлора. Vitol — крупнейший мировой трейдер углеводородов, поэтому его уход из украинского рынка — отрицательный сигнал потенциальным инвесторам Украины.

Дело не только в имиджевых потерях. Готовящийся уход нидерландской группы символизирует очередной виток кризиса в отечественной газодобывающей отрасли, вызванный обвалом цен на голубое топливо.

Если плохо добытчикам, то несдобровать и их основному контрагенту — группе "Интерпайп" Пинчука. Ее трубные заводы еще в 2019 году начали ощущать сворачивание производственной программы "Укргаздобычи" — крупнейшего производителя углеводородов в Украине.

Заместить заказы этой госкомпании спросом со стороны западных партнеров команда Пинчука не в силах, поэтому 2020 год может стать для "Интерпайпа" по-настоящему високосным.

Что было

Формирование газового бизнеса — монотонный и высокорисковый процесс, но Пинчук прошел его экстерном. Его группа Geo Alliance, состоящая из 16 месторождений, была сформирована в два коротких этапа.

Первый продлился с сентября по ноябрь 2004 года, в течение которых на малоизвестные компании "Природные ресурсы", "Оберон-уголь" и "Интек гео" было оформлено десять месторождений углеводородов.

Название Вид полезного ископаемого Область Срок действия лицензии, год Компания, владеющая участком Луценкивское газ Полтавская 2033 "Природные ресурсы"* Высочанское газ, конденсат Луганская 2024 "Гео альянс Высочанское"** Западно-Ефремовское газ, конденсат Харьковская 2024 "Гео альянс Западно-Ефремовское"*** Косачивское газ, конденсат Ивано-Франковская 2024 "Гео альянс Косачивское"** Львовское газ, нефть Луганская 2019 "Гео альянс Львовское"* Миролюбовское газ Харьковская 2036 "Гео альянс Миролюбовское"*** Южно-Орильское газ, нефть Днепропетровская 2024 "Гео альянс Южно-Орильское"** Таранушинское газ, нефть Харьковская 2024 "Гео альянс Таранушинское"*** Ясенивское нефть, газ Сумская 2034 "Гео альянс Ясенивское"* Зайцивское газ, конденсат Луганская 2034 "Оберон-уголь" Макарцивское газ, конденсат Полтавская 2030 "Восточный геологический союз" Южно-Берестивское газ, нефть Сумская 2032 Боханивское газ, конденсат Полтавская 2033 Берестивское газ, конденсат Сумская 2034 Ризникивское газ, нефть Сумская 2034 Кошевойское газ Полтавская 2034

* - изначально лицензии были получены ЧАО "Природные ресурсы"

** - изначально лицензии на разработку были получены ООО "Интек гео"

*** - изначально лицензии на разработку были поручены ООО "Оберон уголь"

Второй состоялся в июле 2007 года, когда безызвестное предприятие "Восточный геологический союз" стало владельцем шести нефтегазовых участков, часть из которых до этого была разведана за счет государственной НАК "Надра Украины".

На момент оформления лицензий перечисленные коммерческие компании прямо или опосредованно принадлежали ныне ликвидированному предприятию "Научно-производственная инвестиционная группа "Интерпайп".

Однако бенефициаром всех этих месторождений Пинчук сможет признать себя значительно позже, когда они станут официальной собственностью Geo Alliance, а последняя превратится в газовое крыло империи EastOne.

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Пауза между юридическим оформлением активов и их публичной легализацией не прошла впустую: за это время месторождения, выданные "Природным ресурсам", "Оберон-углю" и "Интек гео", были переоформлены на десяток новых структур. При этом название каждой соответствовало имени месторождения и одновременно указывало на причастность к "материнской" структуре.

Так на свет появились компании "Гео альянс Высочанское", "Гео альянс Западно-Ефремовское" и "Гео альянс Косачивское". В Geo Alliance называют это структурированием активов, но процесс передачи лицензий от одной вереницы компаний группы к другой не был лишен и прикладного смысла.

Дело в том, что упомянутые месторождения были выданы структурам Пинчука вне конкурса. Процесс происходил за считанные месяцы до истечения президентской каденции его тестя Леонида Кучмы, и после победы на выборах Виктора Ющенко новая команда пыталась вернуть месторождения в госсобственность.

Исключить такое развитие событий помогла передача лицензий от одной группы компаний Пинчука к другой: "новые" владельцы де-факто не имели отношения к внеконкурсному распределению участков, а значит, де-юре не несли никакой ответственности за нарушения, на которых настаивали соратники Ющенко.

В 2012 году в газовом бизнесе Пинчука появился партнер: 25% акций Geo Alliance выкупил Vitol Group (Нидерланды) — крупнейший нефтяной трейдер в мире, чья минимальная годовая выручка составляет 150 млрд долл. А в 2017 году Vitol нарастил свою долю в Geo Alliance до 50%.

"Партнерство подразумевает совместное владение, управление и инвестирование, направленное на дальнейшее развитие нефтегазовых месторождений в Украине, принадлежащих компании Geo Alliance Oil-Gas Public Limited и ее дочерним структурам", — говорилось в официальном сообщении, выпущенном партнерами после завершения той сделки.

Пинчук относительно легко согласился сотрудничать с нерезидентом.

Во-первых, этому объединению предшествовали годы личных отношений основателя EastOne с президентом Vitol Иэном Тейлором.

Президент и исполнительный директор Vitol Group Ян Тейлор на YES 2015 фото pinchukfund.org

Во-вторых, партнерство с международным нефтяным трейдером играло для Пинчука роль своеобразной "брони". Потребность в ней стала актуальной для украинского олигарха сразу после потери Кучмой административного ресурса.

В-третьих, наращивание акционерной доли в украинском проекте нидерландским трейдером влекло за собой и наращивание инвестиционных вливаний в месторождения Geo Alliance. В газовой отрасли это важно: здесь основные капиталовложения идут в бурение скважин, а они часто оказываются "сухими".

Однако после выравнивания долей партнеров в Geo Alliance в жизни этой компании ничего не изменилось. Скорее наоборот: в 2018-2019 годах добыча на ее месторождениях составляла 210 млн куб м в год, что соответствует нижнему производственному показателю группы за последние пять лет.

Что будет

Со стороны эта статистика воспринимается как показатель производственного кризиса в Geo Alliance. На самом деле, это логичное следствие политики, которую в Vitol и EastOne вели по отношению к совместному проекту: для обеих сторон Geo Alliance играл роль входного билета на украинский газовый рынок.

Так, в период президентской каденции Петра Порошенко структуры Vitol самостоятельно, без компаний Пинчука, принимали участие в конкурсе правительства на право разработки Юзовского участка углеводородов умопомрачительной площадью 7,9 тыс кв км, но проиграли.

Структуры EastOne в тот же период интересовались покупкой газодобывающей компании "Куб-газ", но уступили ее Burisma Holdings Николая Злочевского. Результатом разносторонних интересов EastOne и Vitol стал теперешний "развод". "Geo Alliance выставлен на продажу", — сообщил ЭП источник на рынке.

Редакция обратилась за комментарием в Geo Alliance и к Наталье Вовк, возглавляющей пресс-службу Пинчука, но в обоих случаях не получила ответов.

Один из бизнес-партнеров Пинчука, пожелавший остаться неназванным, в разговоре с ЭП опроверг информацию о продаже Geo Alliance. По его словам, эту информацию он "получил из первых уст", то есть от Пинчука. Однако источник ЭП настаивает на своей информации и приводит три аргумента.

Первый — решение о продаже Geo Alliance рассматривается Пинчуком параллельно с продажей второго "неключевого" бизнеса — банка "Кредит Днепр".

Второй — Geo Alliance продается по согласованию с Vitol. Таким образом, речь идет о продаже 100% этого газового бизнеса.

Третий — у Пинчука оценивают Geo Alliance 300 млн долл, но в Vitol, как и на всем отечественном рынке, эту цену считают откровенно завышенной. По словам источника ЭП, чтобы оправдать заявленную стоимость, основатель EastOne взялся "накачивать" свой газовый бизнес новыми активами.

Показательный пример — победа летом 2019 года структур Geo Alliance на конкурсе на право заключения соглашения о распределении продукции (СРП) по Софиевской площади углеводородов, которая занимает территорию 2,7 тыс кв км.

"Процедура подписания СРП по Софиевской площади еще не закончена, но де-факто эта площадь тоже уже продается", — говорит источник ЭП.

Он утверждает, что в этой процедуре Vitol не принимает участия, хотя в конечном итоге сделанное сыграет на руку и ему. Тем не менее, все это не отменяет набора причин нидерландцев для выхода из украинского газового проекта.

Во-первых, за годы сотрудничества с группой Пинчука команда Тейлора четко поняла, с чем имеет дело: на месторождениях Geo Alliance было пробурено несколько глубоких скважин, но запасы оказались незначительными.

Из-за этого значительная часть месторождений Geo Alliance балансирует на грани рентабельности. По этой же причине Geo Alliance эксплуатирует только четыре из 16 участков. Подтвердить или опровергнуть эти цифры в компании отказались.

Во-вторых, в Vitol понимают, что Geo Alliance — это актив, который периодично генерирует проблемы. Основная их часть связана с неоднозначным этапом формирования портфеля активов. Последний пример — уголовное производство, открытое в 2017 году Генеральной прокуратурой Украины.

В нем ГПУ расследует эпизоды отчуждения имущества государственной НАК "Надра Украины" десятилетней давности. Среди фигурантов — компании "Восточный геологический союз" и "Природные ресурсы", купившие в 2007 году у "Надр" скважины на Луценкивском, Берестивском и Ризникивском месторождениях, лицензии на разработку которых они получили без конкурсов.

"Установлено, что для формирования юридического основания возможности заключения договоров купли-продажи этих активов был использован заведомо подделанный документ — протокол набсовета НАК "Надра Украины" от 21 сентября 2007 года с отображением в нем якобы принятия решения о предоставлении согласия на отчуждение вышеперечисленных объектов госсобственности", — говорится в материалах ГПУ, которыми располагает ЭП.

За два года это расследование продвинулось недалеко. Отчасти — из-за пребывания тогдашнего главы "Надр Украины" Эдуарда Ставицкого за пределами досягаемости Генпрокуратуры — в Израиле. Отчасти — благодаря умению Пинчука налаживать контакт с любой властью, и сегодняшняя — не исключение.

Чем сердце успокоится

Основу бизнеса Тейлора составляет продажа углеводородов, а не их производство, поэтому дочерняя структура Vitol Arawak Energy, отвечающая в группе за промысел нефти и газа, так легко избавляется от своих активов.

Так было в 2016 году, когда Arawak продала весь добывающий бизнес в РФ, так было и в 2018 году, когда она вышла из нефтяных месторождений Азербайджана. То есть уход Vitol с украинского рынка ничего не меняет в жизни этого гиганта.

То же самое можно было бы сказать и про Виктора Пинчука, в основе империи которого стоит не добыча углеводородов, а группа "Интерпайп", объединяющая предприятия трубно-колесной продукции. Однако это не так.

Уход Vitol из Украины — это своеобразный маркер. Маркер того, что украинский газовый рынок не интересен международным игрокам. Для Пинчука это настоящая проблема, потому что от развития игроков газового рынка прямо зависит развитие "Интерпайпа". Доказать эту взаимосвязь легко.

Так, в последние годы 80% трубной продукции заводов "Интерпайпа" в Украине потребляла государственная "Укргаздобыча". В абсолютных цифрах речь шла о годовых закупках 70-80 тыс тонн труб на сумму около 150 млн долл.

Однако все изменилось. Летом 2019 года "Укргаздобыча" отказалась от программы 20/20, целью которой было наращивание объемов добычи газа, в пользу наращивания финансовых результатов. Это обвалило бизнес Пинчука.

"С лета 2019 года "Укргаздобыча" кратно снизила темпы бурения, но при этом по инерции продолжала закупать трубы в прежнем темпе. В результате к началу 2020 года у нее образовались большие запасы трубной продукции, которых хватит примерно на год. С начала 2020 года они уже ничего не закупают. В "Интерпайпе" готовятся к тому, что будут работать "на склад", — говорит источник ЭП.

На этом фоне решение Пинчука продать Geo Alliance выглядит нелогично, ведь свой газодобывающий проект мог бы подставить плечо его трубно-колесному бизнесу в эти кризисные времена. Однако говорить об этом уже поздно.

За годы существования группы EastOne там никогда не ставили цели построения производственной кооперации между Geo Alliance и "Интерпайпом", поэтому сейчас эти бизнесы выживают так же, как работали все эти годы: кто как может.