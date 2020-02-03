"Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" майже 15 мільярдів за "спірний газ" — Вітренко

За мировою угодою "Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" 15 мільярдів гривень за "спірний" газ, а також передплатить наперед за послуги "Укрнафти" до 14,6 мільярдів гривень — цими коштами (29,6 млрд грн) "Укрнафта" розрахується за податковий борг.

Про це повідомив виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Сторони погодили угоду, за якою Укрнафта продає Нафтогазу обсяг газу, який за рішенням Верховного Суду України має бути визнаний за Укрнафтою у сховищах Укртрансгазу (оператор газосховищ, який входить у групу компаній Нафтогаз).

Єдиним можливим варіантом визначення ціни за цією угодою була ринкова ціна на той момент…

...Відповідність ринковій ціні за цією угодою була підтверджена міжнародною аудиторською компанією KPMG", - пише топ-менеджер НАК.

Нагадуємо, що НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, - близько 42% акцій.

Вітренко наголошує, що кошти "Нафтогазу" за "спірний газ" та за майбутню передплату підуть на погашення податкового боргу "Укрнафти".

"Нафтогаз має отримати з держбюджету компенсацію за покладені спеціальні обов’язки, розрахуватися за цей газ з Укрнафтою (загальна сума – майже 15 млрд грн), а також передплатити до 14,6 млрд грн за газ, який Укрнафта буде видобувати і передавати Нафтогазу у майбутні періоди;

Укрнафта всі ці кошти направить до держбюджету в якості погашення податкового боргу та сплати податків, які виникають у зв’язку зі здійсненням цих операцій.

Угодою передбачено, що якщо Нафтогаз не виконає свої зобов’язання і до 1 квітня 2020 року не розрахується за вказані вище обсяги газу в сховищах, які Укрнафта передає Нафтогазу, цей газ має бути повернутий Укрнафті", - пише Вітренко.

Водночас Вітренко підкреслює, що за іншого розвитку подій компенсація могли би бути в 2 рази більша.

"Зауважу, що це було далеко не найгіршим варіантом для Нафтогазу, оскільки якби Укрнафта наполягала на грошовій компенсації вартості газу, яким вона була позбавлена можливістю розпоряджатися у у період, визначений у рішенні Верховного суду України, то сума була була б в 2,2 рази більшою.

У Нафтогазі наголошують, що раніше угода не була реалізована, через відсутність погодження з боку Кабміну. За словами Вітренка, уряд Гройсмана маючи всі необхідні документі від Нафтогазу не розглядав рішення на своїх засіданнях.

"Нафтогаз невідкладно надав Кабміну (Гройсмана - ЕП) всі необхідні документи для погодження, але відповідне рішення навіть не розглядалося.

Це створювало для Нафтогазу та держави додаткові юридичні ризики вимог щодо компенсації збитків з боку Укрнафти та міноритарних акціонерів.

Лише нещодавно Уряд Гончарука зняв ці обмеження з боку Кабміну", - пише Вітренко.

Нагадуємо:

Суперечка навколо природного газу між "Укрнафтою" і "Нафтогазом" триває з 2005 року.

З того моменту видобувна компанія відмовлялася оформляти продаж газу "Нафтогазу", вважаючи ціну заниженою. Цей газ прямував "Нафтогазом" для потреб населення.

Всього з 2006 по 2010 р неоформленими залишилися 10,1 млрд кубометрів газу. "Нафтогаз" визнавав свій борг перед "Укрнафтою" в 3,75 млрд грн, тобто за цінами газу, що встановлюються тоді НКРЕ. Група "Приват" наполягає на вартості газу за поточними ринковими цінами.

Також Укрнафта із середини червня 2018 року до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 мільярда гривень.

Загальний борг ПАТ "Укрнафта" сягнув 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу країни.

Компанія називала погашення цього боргу пріоритетом номер один на 2019 рік.

Економічна правда