Пінчук продає газовий бізнес — джерело

Український олігарх Віктор Пінчук та мільярдер Іен Тейлор готуються продати газовидобувну компанію Geo Alliance.

Про це ЕП повідомило джерело.

Зазначається, що група Geo Alliance, яка складається з 16 родовищ, була сформована у 2 коротких етапи.

"Перший тривав з вересня по листопад 2004 року, протягом яких на маловідомі компанії "Природні ресурси", "Оберон-вугілля" і "Інтек гео" було оформлено десять родовищ вуглеводнів.

Другий відбувся в липні 2007 року, коли невідоме підприємство "Східний геологічний союз" стало власником шести нафтогазових ділянок, частина з яких до цього була розвідана за рахунок державної НАК "Надра України", - йдеться у статті.

У 2012 році в газовому бізнесі Пінчука з'явився партнер: 25% акцій Geo Alliance викупив Vitol Group (Нідерланди) - найбільший нафтовий трейдер в світі, чия мінімальна річна виручка складає 150 млрд дол. А в 2017 році Vitol наростив свою частку в Geo Alliance до 50 %.

"Для обох сторін Geo Alliance грав роль вхідного квитка на український газовий ринок.

Так, в період президентської каденції Петра Порошенка структури Vitol самостійно, без компаній Пінчука, брали участь в конкурсі уряду на право розробки Юзівської ділянки вуглеводнів запаморочливою площею 7,9 тис кв км, але програли.

Структури EastOne в той же період цікавилися покупкою газодобувної компанії "Куб-газ", але поступилися нею Burisma Holdings Миколи Злочевського. Результатом різнобічних інтересів EastOne і Vitol стало теперішнє "розлучення", - йдеться у статті.

"Geo Alliance виставлений на продаж", - повідомило ЕП джерело на ринку.

ЕП звернулась за коментарями до Geo Alliance і Наталі Вовк, яка очолює прес-службу Пінчука, але у обох випадках не отримала відповідей.

Один із бізнес-партнерів Пінчука, який побажав залишитися неназваним, в розмові з ЕП спростував інформацію про продаж Geo Alliance. За його словами, цю інформацію він "отримав з перших вуст", тобто від Пінчука.

Але джерело ЕП наполягає на своїй інформації і наводить три аргумента.

Перший - рішення про продаж Geo Alliance розглядається Пінчуком паралельно з продажем другого "неключового" бізнесу - банку "Кредит Дніпро".

Другий - Geo Alliance продається за погодженням з Vitol. Таким чином, мова йде про продаж 100% цього газового бізнесу.

Третій - у Пінчука оцінюють Geo Alliance в 300 млн дол, але в Vitol, як і на всьому вітчизняному ринку, цю ціну вважають відверто завищеною.

За словами джерела ЕП, щоб виправдати заявлену вартість, засновник EastOne взявся "накачувати" свій газовий бізнес новими активами.

"Vitol - найбільший світовий трейдер вуглеводнів, тому його відхід з українського ринку - негативний сигнал потенційним інвесторам України.

Справа не тільки в іміджевих втратах. Відхід нідерландської групи, який готується, символізує черговий виток кризи у вітчизняній газодобувної галузі, викликаний обвалом цін на блакитне паливо.

Якщо погано видобувачам, то не минути лиха і їх основному контрагенту - групі "Інтерпайп" Пінчука. Її трубні заводи ще в 2019 році почали відчувати згортання виробничої програми "Укргазвидобування" - найбільшого виробника вуглеводнів в Україні", - йдеться у статті.

Читайте детальніше у публікації: Пінчук продає газовий бізнес: що сталось і чому це недобре для галузі

Економічна правда