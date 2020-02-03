У Китаї за 8 днів побудували лікарню для хворих на коронавірус

Китай закінчив будівництво однієї з двох лікарень в Ухані, призначених для лікування хворих на коронавірус.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Зазначається, що будівельні роботи розпочалися в лікарні Хуошеншань 23 січня та закінчились через 8 днів.

Нова лікарня має 1000 ліжок і, як очікується, почне приймати пацієнтів з понеділка.

Відкриття другої лікарні на 1500 ліжок планується протягом кількох днів.

Як зазначає AP, влада відправила медичних працівників та обладнання до новозбудованої лікарні.

Видання пише, що палати нової лікарні оснащені найсучаснішим медичним обладнанням та вентиляційними системами.

Провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань заявив, що додатковий простір у лікарнях має вирішальне значення для зупинки поширення нових інфекцій.

"Відсутність лікарняних кімнат змушувала хворих людей повертатися додому, що вкрай небезпечно. Таким чином, наявність додаткових ліжок є великим поліпшенням", - сказав він.

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Нагадаємо:

У Китаї станом на опівночі понеділка (за місцевим часом) число хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, склало 17 205 осіб, смертельний результат зафіксовано в 361 випадку, повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.