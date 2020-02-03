В УЗ назвали топ-5 найпопулярніших внутрішніх рейсів 2019 року
Понеділок, 3 лютого 2020, 11:26
Найпопулярнішим внутрішнім залізничним напрямком у 2019 році став Київ - Харків, квитк на який купили 1,7 млн пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці у Facebook.
До топ-5 також увійшли Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) та Київ-Одеса (0,9 млн).
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Нагадаємо:
За 2019 рік "Укрзалізниця" реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків, тобто 57% від загального обсягу, впродовж минулого року продаж квитків онлайн зріс на 10 %.
Економічна правда
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