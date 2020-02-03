ФОПи зможуть сплачувати податки в Опендатабот

Платформа Опендатабот запустила можливість для ФОПів сплачувати податки та подавати звіти в Опендатабот.

Про це повідомляє прес-служба платформи.

Зазначається, що гроші підприємців автоматично будуть надходити на коректний та дійсний рахунок, а ФОПи не ризикуватимуть втратити податковий статус чи отримати пеню.

Опендатабот зазначає, що Державна казначейська служба має більше 437 179 рахунків для сплати податків, які змінюються щороку, при цьому лише у січні 2020 року через це 271 700 підприємців сплатили свої податки на неіснуючі рахунки.

"Ми вважаємо, що сплата податків має бути максимально простою: податки мають поступати на єдиний рахунок, а підприємці не мають турбуватися про реквізити та їх зміну", - йдеться у повідомленні.

Щоб сплатити податок, необхідно:

додати Опендатабот в Telegram, Viber aбо Messenger відправити боту свій ідентифікаційний код перейти до подання звіту та сплати єдиного податку чи ЄСВ.

Економічна правда