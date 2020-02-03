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ЗМІ з'ясували, яка зарплата у членів наглядових рад держбанків

Понеділок, 3 лютого 2020, 14:53
 

Члени наглядових рад держбанків отримують винагороду від 200 до 500 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на публічні декларації та відповіді на запити.

Зазначається, що члени наглядової ради Приватбанку - на першому місці за цим показником. Зокрема, Юлія Мецгер (подруга акторки "95 кварталу" Олени Кравець, яку 17 липня 2019 року призначили за квотою президента), за 6 місяців отримала 3,4 млн грн.

"Порівнянні суми отримали Роман Сульжик і Ольга Томаш, які були призначені в наглядову раду Приватбанку разом з Мецгер", - пише видання.

Член наглядової ради Укрексімбанку Вікторія Страхова, яку призначили 8 липня 2019 року, за півроку отримала 1,69 млн грн.

"Страхова під час президентської кампанії була представлена як експерт з банківського ринку в команді Володимира Зеленського.

Якщо брати до уваги можливі надбавки, то щомісячна "зарплата" членів наглядової Укрексімбанку може перевищувати 300 тис грн", - зазначає видання.

При цьому, Ощадбанк і Укргазбанк платять значно менше. Зокрема, Оксана Волчко, яка також є членом наглядової ради Укрпошти, отримала від Укргазбанку три платежі на 1,13 млн грн протягом 2019 року.

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