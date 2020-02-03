Мінсоцполітики зробить перерахунок пільг та субсидій за доставку газу

У лютому Мінсоцполітики здійснить автоматичне донарахування пільг та субсидій за послугу з розподілу газу, потреби у додаткових зверненнях громадян за січень і лютий 2020 року немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що оскільки Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила окремий тариф з розподілу газу лише наприкінці грудня, за січень пільговикам та субсидіантам надійшли платіжки з повною вартістю послуги.

За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, у лютому Мінсоцполітики проведе донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу газу автоматично за два місяці 2020 року.

У відомстві звертають увагу, шо відповідне донарахування буде здійснено без додаткової необхідності у зверненні громадян.

Нагадаємо:

24 грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг прийняла рішення про виділення плати за розподіл газу із загальної платіжки з січня 2020 року.

Цим рішенням Нацкомісії завершено анбандлінг на газовому ринку — відділення продажу газу (поставка) від його розподілу (доставка). Таким чином, з січня 2020 року споживачі окремо сплачують за сам газ та за його доставку.

Рішення Нацкомісії спрямоване на виконання закону "Про ринок природного газу", прийнятого у 2015 році, та є вимогою Третього енергетичного пакету ЄС, згідно яких доставка газу має бути відділена від його продажу.

Окремі рахунки мають гарантувати незалежність постачальників газу від операторів газорозподільних систем (операторів ГРМ), що має стати запорукою впровадження європейського ринку газу.

Роман Скляров, ЕП