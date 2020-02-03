Через коронавірус китайський фондовий ринок впав на 8%

Bloomberg

Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015-го року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Основний індекс CSI 300, що розраховується на базі двох найбільших біржах континентального Китаю в Шанхаї і Шенжені акцій, до закриття торгів знизився на 7,9%.

Повідомляється, що компанії цих бірж втратили близько 358 млрд доларів.

"Багато людей на ринку не стикалися з такими ситуаціями, як сьогодні, і не варто звинувачувати їх у тому, що вони хочуть готівки, коли відчувають, що їх здоров'я знаходиться в небезпеці", - сказав Фанг Руї, керуючий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership .

Обвал стався, незважаючи на спроби китайської влади перешкодити цьому.

Народний банк Китаю влив у фінансову систему 1,2 трлн юанів (173,8 млрд дол) за допомогою операцій зворотного репо. Також він знизив ставки по 7- і 14-денним операціями зворотного репо на 0,1 процентного пункту до 2,4% і 2,55%, відповідно.

Нацбанк Китаю "зробив свою частину роботи", щоб обмежити хаос на ринку, зазначила економіст ING Айріс Пан. На її думку, тепер ключовим фактором буде, як довго триватиме спалах вірусу.