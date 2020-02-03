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НАБУ приходило в "Укрзалізницю" з обшуком у справі про закупівлю вугілля

Понеділок, 3 лютого 2020, 12:43
 

29 січня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" в рамках справи про закупівлю вугілля.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в правоохоронних органах.

За його словами, окрім обшуку в "Пасажирській компанії", НАБУ провело обшуки за цим же вугільним епізодом у департаменті економічної та інформаційної безпеки.

НАБУ розслідує заволодіння службовими особами "Пасажирської компанії" та низки інших компаній 28 млн грн Укрзалізниці під час закупівлі кам'яного вугілля у 2018-2019 роках.

Детективи розслідують ймовірну причетність до заволодіння 28 млн двох співробітників департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ, які, будучи членами тендерного комітету, вживали заходів для виключення учасників торгів з метою перемоги у них наперед визначеної компанії.

Зазначається, що договори про закупівлю вугілля за завищеною ціною підписували заступники директора філії "Пасажирська компанія".

Нагадаємо:

Правління "Укрзалізниці" продовжило контракт з головою департаменту економічної та інформаційної безпеки Олегом Назаруком, якого раніше підозрювали у вимаганні та отриманні хабара.

Микола Топалов, ЕП

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