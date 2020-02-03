НАБУ приходило в "Укрзалізницю" з обшуком у справі про закупівлю вугілля
29 січня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" в рамках справи про закупівлю вугілля.
Про це ЕП повідомив співрозмовник в правоохоронних органах.
За його словами, окрім обшуку в "Пасажирській компанії", НАБУ провело обшуки за цим же вугільним епізодом у департаменті економічної та інформаційної безпеки.
НАБУ розслідує заволодіння службовими особами "Пасажирської компанії" та низки інших компаній 28 млн грн Укрзалізниці під час закупівлі кам'яного вугілля у 2018-2019 роках.
Детективи розслідують ймовірну причетність до заволодіння 28 млн двох співробітників департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ, які, будучи членами тендерного комітету, вживали заходів для виключення учасників торгів з метою перемоги у них наперед визначеної компанії.
Зазначається, що договори про закупівлю вугілля за завищеною ціною підписували заступники директора філії "Пасажирська компанія".
Нагадаємо:
Правління "Укрзалізниці" продовжило контракт з головою департаменту економічної та інформаційної безпеки Олегом Назаруком, якого раніше підозрювали у вимаганні та отриманні хабара.
Микола Топалов, ЕП
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