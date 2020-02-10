Прем'єр про приватизацію ОПЗ і "Центренерго": У нас є чіткий план

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Кабмін має чіткий план по приватизації "Центренерго" та Одеського припортового заводу - найближчим часом у "Центренерго" планують провести міжнародний аудит, щоб "розібратися, що там відбувається".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив прем'єр Олексій Гончарук.

"Я знаю, в якому стані вони ("Центренерго" і ОПЗ - ред.) знаходяться. Але, звичайно, моя оцінка – вона досить поверхнева. Тому що до деталей знати кожне підприємство може лише людина, яка там безпосередньо працює", - зазначив голова уряду.

"Ми уважно стежимо за тим, як виглядає сьогодні "Центренерго". У нас в уряді за роботу цього підприємства (відповідає – УП) і фактично таким куруючим міністром є Олексій Оржель, міністр енергетики.

Чому? В тому числі тому, що коли ми прийшли в уряд у вересні, у нас на складах була рекордно низька кількість вугілля, і нам потрібно було за два місяці максимально наростити кількість цього палива, щоби спокійно увійти в опалювальний сезон. І це, в тому числі, про "Центренерго". Ну, тому що фактично ми мали серйозні ризики, що ми просто не будемо мати, чим топити", - розповів Гончарук.

"У нас по "Центренерго" є чіткий план, ми його збираємося приватизувати. Ми дуже рішуче налаштовані. І в нас є новий глава Фонду державного майна, який досить активно працює над тим, щоб це відбулося.

У нас зараз з'являються перешкоди, судові рішення. Сьогодні чергове судове рішення було відмінене, тобто ми боремося, зі свого боку не дамо зупинити цей процес. Ми плануємо завести туди найближчим часом міжнародний аудит, "велику четвірку" для того, щоб розібратися, що там відбувається", - підкреслив прем'єр.

"Чому ми досі різко не поміняли менеджмент, навіть попри чутки про те, що хтось там на щось впливає? Дуже просто. Тому що під час опалювального сезону заходити на об'єкт неправильно.

Наш загальний підхід полягає в наступному: по кожному підприємству у нас є стратегія. Тобто ми розуміємо, що ми хочемо цим зробити", - запевнив голова уряду.

Також, за його словами, в уряду є чіткий план по Одеському припортовому заводу, проте Гончарук відмовився його озвучувати.

"Я не готовий зараз його озвучувати. Є стратегія, у нас є радники, ми з ними консультуємося. Чесна відповідь полягає в тому, що там дуже багато деталей і дуже довго розказувати.

Загалом ми розуміємо, що там потрібно робити, але там дійсно є багато боргів, які спеціально створювалися в тому числі і для того, щоб загнати підприємство в процедуру банкротства.

Нагадаємо:

Компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ "Центренерго".

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження проти судді Гопсуду Києва за фактом "постановлення завідомо неправосудного рішення", яке заблокувало приватизацію "Центренерго".

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.