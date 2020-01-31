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Суд повторно заблокував приватизацію "Центренерго"

П'ятниця, 31 січня 2020, 20:45
 

Компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ "Центренерго".

Про це йдеться в рішенні Господарського суду Києва.

"Вжити заходів щодо забезпечення позову ТОВ "Укрдонінвест" до ФДМУ шляхом заборони ФДМ здійснювати будь-які дії щодо здійснення приватизації ПАТ "Центренерго" до вступу в законну силу судового рішення за результатами розгляду справи по суті про визнання недійсним наказу ФДМ №1572 від 13 грудня 2018 року", – йдеться в тексті рішення суду.

Нагадуємо:

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.

Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках.

У січні 2020 року Фонд держмайна розпочав процедуру відбору радників з приватизації для "Центренерго", для аналізу стану справ у компанії за результатами 2019 року Фонд залучає аудиторську компанію.

"Укрдонінвест Трейдинг" Віталія Кропачова хоче стягнути з держкомпанії "Центренерго" 1,44 мільярда гривень боргу за поставку вугілля.

Економічна правда

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Центренерго суд приватизація Фонд держмайна

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