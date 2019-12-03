У Мінекономіки назвали можливі терміни приватизації "Центренерго"

Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках.

Про це він скаазав в інтерв'ю ЕП.

За його словами, "Центренерго" є в списку 21 об'єкта, які підлягають приватизації.

"Щодо "Центренерго" був невдалий конкурс, проведений за старим законом. Потрібно повернутися до процедури найму радника і знову брати курс на приватизацію", - сказав Кухта.

"Наше завдання - забезпечити прозорі нормальні процедури, максимальне залучення інвесторів, проведення якісного конкурентного конкурсу. Після цього компанія зможе нормально працювати у приватній власності, будуть створені робочі місця. Це те, задля чого робиться приватизація.

На кожній компанії паразитують якісь олігархічні групи, корупціонери. На ОПЗ тиснуть борги Фірташа. Кажуть, що "Центренерго" раніше контролювали Кропачев, до нього - Кононенко, а тепер - Коломойський. Ми розуміємо, що в цьому секторі є системна корупція. Наше завдання - максимально її вичистити", - додав заступник міністра.

Кухта також зазначив, що Фонд держмайна готується спростити процедуру найму радників.

"Основна мета цих змін - пришвидшити відбір. Тут ще питання в спроможності радників працювати над багатьма об'єктами одночасно, їхніх можливостях виділяти людські ресурси на це", - сказав він.

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Економічна правда