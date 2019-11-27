Компанія Кропачова хоче відсудити у Центренерго 1,4 мільярда боргу

Компанія "Укрдонінвест Трейдинг" Віталія Кропачова хоче стягнути з держкомпанії "Центренерго" 1,44 мільярда гривень боргу за поставку вугілля.

Про це йдеться у постанові Господарського суду Києва від 20 листопада 2019 року.

У матеріалах суду йдеться, що 25 вересня "Укрдонінвест Трейдинг" подала позов до суду проти "Центренерго" через непогашений борг за поставку вугілля.

Водночас 30 жовтня "Центренерго" подала зустрічний позов, вимагаючи розірвати через суд відповідний договір. Свої позовні вимоги державна компанія мотивувала постачання неякісного вугілля, у результаті чого їй було "завдано збитків".

Але 8 листопада Госпсуд Києва відхилив позовну заяву "Центренерго".

Нагадаємо:

У жовтні суд розблокував приватизацію "Центренерго".

У листопаді прем'єр Олексій Гончарук, заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.