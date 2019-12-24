Милованов про приватизацію ОПЗ і Центренерго: Це складно, але реально

Міністр економіки Тимофій Милованов, заявив, що вірить у приватизацію Центренерго та Одеського припортового заводу, але зазначив, що будь-яке велике підприємство - це рік-півтора підготовки.

Про це він сказав у бліц-інтерв'ю liga.net.

На питання, чи вірить у велику приватизацію ОПЗ і Центренерго, враховуючи, що поруч з ними фігурують такі прізвища як Фірташ та Коломойський, міністр відповів:

"Давайте говорити про бізнес-складову. Усі інші речі, наприклад, борги підприємств – це має бути відповідальність держави, вона повинна відокремити негатив від якісної складової своїх підприємств та продавати все, що гарно працює".

За його словами, держава готова на такий крок.

"Але потрібно розуміти, що будь-яке велике підприємство – це рік-півтора підготовки. Тож приватизація – це реально. Складно, але реально", - сказав він.



Нагадаємо:

Раніше у Фонді держмайна заявили, що очікувана дата продажу Одеського припортового заводу - кінець 2020 року.

Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках.