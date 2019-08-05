ОПЗ після більш ніж річного простою почав запуск виробництва аміаку і карбаміду

Одеський припортовий завод, який простоює з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

Про це у неділю ввечері повідомив у Facebook перший заступник директора заводу Микола Щуріков.

"Після більш ніж річного простою Одеський припортовий завод почав запуск виробництва аміаку і карбаміду. І хоча попереду ще кілька днів нервування, можна сказати, що ми на фінішній прямій", - написав він.

Щуріков зазначив, що завод запустився за договором переробки давальницької сировини від компанії "Агро Газ Трейдинг".

"Згідно цього договору, мінімальний період співпраці компаній становитиме 4 місяці з можливістю подальшої пролонгації за погодженням наглядової ради ОПЗ. Щомісяця завод отримуватиме близько 60 млн кубометрів газу", - додав він.



Нагадаємо:

Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради.

Суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

Економічна правда