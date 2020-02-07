Блокування приватизації "Центренерго": проти судді відкрили справу

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження проти судді Гопсуду Києва за фактом "постановлення завідомо неправосудного рішення", яке заблокувало приватизацію "Центренерго".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Вказане рішення було постановлено судом всупереч правових висновків Верховного Суду, який вже висловив позицію з цього приводу, зокрема, про те, що заборона проведення приватизації ПАТ "Центренерго" суперечить вимогам процесуального законодавства та є заходом, неспівмірним із заявленими позовними вимогами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура внесла відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 ККУ (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).

Досудове розслідування ведуть слідчі Територіального управління ДБР у місті Києві.

Нагадаємо:

Компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ "Центренерго".

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.

Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках. У січні 2020 року Фонд держмайна розпочав процедуру відбору радників з приватизації для "Центренерго", для аналізу стану справ у компанії за результатами 2019 року Фонд залучає аудиторську компанію. "Укрдонінвест Трейдинг" Віталія Кропачова хоче стягнути з держкомпанії "Центренерго" 1,44 мільярда гривень боргу за поставку вугілля.

Економічна правда