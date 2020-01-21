Фонд держмайна почав підготовку до приватизації "Центренерго"

Фонд держмайна розпочав процедуру відбору радників з приватизації для "Центренерго", для аналізу стану справ у компанії за результатами 2019 року Фонд залучає аудиторську компанію.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Інвестиційні радники вже працюють з 5 об'єктами великої приватизації, і Фонд державного майна України розпочав процедури відбору радників з приватизації для Центренерго. У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації ряду наступних об'єктів великої приватизації.

З метою детального аналізу стану справ в компанії за результатами 2019 року Фонд держмайна також залучає аудиторську компанію з бездоганною репутацію", - заявив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

У Фонді зазначили, що провели ротацію членів наглядової ради ПАТ "Центренерго" та оголосили новий конкурс на керівника цієї держкомпанії.

Інвестиційні радники - це компанії або особи, які готують великі державні підприємства до продажу приватним інвесторам.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.