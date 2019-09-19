Рада затвердила нового голову Фонду держмайна

Верховна Рада підтримала кандидатуру Дмитра Сениченка на посаду голови Фонду державного майна.

За відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Сениченко, виступаючи перед народними депутатами, зазначив, що на посаді планує забезпечити ефективне керування державним майном і забезпечити приватизацію визначених для цього об’єктів.

Дмитро Сенниченко — український економіст, працював у Національному банку, та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році).

Також був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що уряд призначить нове керівництво Фонду державного майна, яке має переглянути перелік об’єктів для приватизації.

Перед цим Фонд державного майна очолював Віталій Трубаров. За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році.

Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які, відповідно до законодавства, мають готувати держкомпанії до продажу.

Економічна правда