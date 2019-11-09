Прем'єр: Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію

Прем'єр Олексій Гончарук, заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі, відповідаючи на питання УП.

На слова про те, що, за даними численних журналістських розслідувань, Центренерго знаходиться під впливом Коломойського, Гончарук відповів:

"Я ніколи не робив вигляд, що нічого не відбувається. У нас в енергетиці досі повно груп впливу, які контролюють ті чи інші частини системи. Цей уряд фактично запрацював на початку осені. Задача №1 - підготувати країну до опалювального сезону. Не найкращий, м'яко кажучи, час воювати з монополіями.

Але там, де ми бачимо, що є безпосередній вплив, який прямо зараз шкодить або заважає держінтересам, ми одразу максимально швидко впливаємо".

"Досить недавно був перезавантажений регулятор на енергетичних ринках - НКРЕКП. І, на мою думку, вплив оцих груп впливу у новому регуляторі принципово менший. Чи є взагалі в енергетиці професіонали, які ні з ким не пов'язані і на яких ніхто не впливає - я не знаю.

Якщо зараз десь в якійсь частині енергетичної системи, у тому числі в Центренерго, є люди, які працюють не на державу, вони будуть замінені", - додав він.

"У випадку Центренерго у нас дві мети. Задача №1 - наростити склади вугілля, щоб країна була в безпеці і вона безпечно заходила в опалювальний сезон. І це зроблено. Друге - підготувати країну до опалювального сезону, щоб українці не сиділи без тепла через наші війни. І те, і інше зроблено", - підкреслив Гончарук.

"Центренерго має бути підготовлений до приватизації. Орган, який відповідає за приватизацію - Фонд держмайна. У Фонді зараз менеджер, який не залежить від жодного олігарха. Цей прогрес також не можна не помічати. Тому ми не сидимо і не вдаємо, що нічого не відбувається.

У нас з вами країна, енергетична система якої ділилася між різними групами впливу. І ми зараз працюємо над тим, щоб цей вплив принципово зменшився. І нам потрібно ще час, щоб цей вплив зменшився настільки, щоб не можна було когось в чомусь звинувачувати. Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію. І я хочу, щоб ця компанія була приватизована зовнішнім, справжнім іноземним гравцем. І уряд буде робити все можливе, щоб сюди зайшов якийсь сильний гравець", - заявив прем'єр.

Нагадаємо:

Раніше в Офісі президента заявили, що приватизація державної компанії "Центренерго" може відбутися протягом найближчих двох років.

Економічна правда