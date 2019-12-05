Коболєв розповів про кілька сценаріїв розвитку ситуації з транзитом газу

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що у ситуації з транзитом газу після 31 грудня 2019 року є кілька варантів розвитку подій: позитивний, негативний та проміжний.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

"Ми, звичайно ж, хочемо, щоб реалізувався позитивний варіант, при якому "Газпром" і новий оператор ГТС, відокремлений від "Нафтогазу", зможуть підписати новий контракт про транзит газу і продовжити транспортування через Україну на нових, європейських умовах", - підкреслив Коболєв.

За його словами, є і негативний варіант - коли, незважаючи на комерційну доцільність і логіку ринку, "Газпром" такий контракт не підпише.

"На користь цього варіанту також говорять створені в Європі "Газпромом" і іншими російськими компаніями величезні запаси газу. Ці запаси в разі кризи виростуть в ціні, на чому ці компанії зможуть пристойно заробити", - пояснив він.

"Проміжний сценарій: через якийсь час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку Газпрому на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператору ГТС і домовлятися про транзит", - додав Коболєв.

На думку "Нафтогазу", останній варіант є найвірогіднішим.

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Нагадаємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко порекомендував російському "Газпрому" звернутися до українського регулятора з обґрунтуваннями необхідності зниження тарифу на транзит газу через газотранспортну систему України.

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.