Коболєв розповів про кілька сценаріїв розвитку ситуації з транзитом газу
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що у ситуації з транзитом газу після 31 грудня 2019 року є кілька варантів розвитку подій: позитивний, негативний та проміжний.
Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.
"Ми, звичайно ж, хочемо, щоб реалізувався позитивний варіант, при якому "Газпром" і новий оператор ГТС, відокремлений від "Нафтогазу", зможуть підписати новий контракт про транзит газу і продовжити транспортування через Україну на нових, європейських умовах", - підкреслив Коболєв.
За його словами, є і негативний варіант - коли, незважаючи на комерційну доцільність і логіку ринку, "Газпром" такий контракт не підпише.
"На користь цього варіанту також говорять створені в Європі "Газпромом" і іншими російськими компаніями величезні запаси газу. Ці запаси в разі кризи виростуть в ціні, на чому ці компанії зможуть пристойно заробити", - пояснив він.
"Проміжний сценарій: через якийсь час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку Газпрому на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператору ГТС і домовлятися про транзит", - додав Коболєв.
На думку "Нафтогазу", останній варіант є найвірогіднішим.
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Нагадаємо:
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко порекомендував російському "Газпрому" звернутися до українського регулятора з обґрунтуваннями необхідності зниження тарифу на транзит газу через газотранспортну систему України.
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.
Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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