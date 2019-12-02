Міністр енергетики назвав дату наступних газових перемовин з РФ

Міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.

Про це він заявив на прес-брифінгу.



Він наголосив що всі сторони, окрім російської готові до перемовин в будь-який момент.



"Українська та європейська сторони готові до перемовин кожен день.

.. Найближчі дати: це може бути 5 грудня попередньо", - заявив Оржель

Також Оржель висловився, що вирішувати економічні питання на Нормандській зустрічі є не зовсім правильно.

Нагадаємо:

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.