У "Нафтогазі" відреагували на слова Путіна про високий тариф на транзит газу
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко порекомендував російському "Газпрому" звернутися до українського регулятора з обґрунтуваннями необхідності зниження тарифу на транзит газу через газотранспортну систему України.
Про це Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook.
"Російській стороні пояснювалося, що вона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище тарифів альтернативних (конкурентних) газопроводів або якщо тариф робить експорт газу невигідним для "Газпрому", – написав він.
Вітренко нагадав, що Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, яка застосовується до транзиту газу відповідно до європейського тарифного кодексу (NC TAR).
"За цієї методологією тариф повинен відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи. Іншими словами – розрахунки транзитного тарифу, які були показані "Газпрому" і які зараз коментує російська сторона, тільки покривають скориговані витрати оператора ГТС України, тому цей тариф ніяк не може вважатися завищеним", – пояснив він.
За словами Вітренка, транзит повинен бути економічно вигідний для всіх сторін – української, російської, європейської.
"Це якщо економічні аргументи комусь дійсно важливі", – додав він.
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Нагадаємо:
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.
Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
Економічна правда
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