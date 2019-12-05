У "Нафтогазі" відреагували на слова Путіна про високий тариф на транзит газу

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко порекомендував російському "Газпрому" звернутися до українського регулятора з обґрунтуваннями необхідності зниження тарифу на транзит газу через газотранспортну систему України.

Про це Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Російській стороні пояснювалося, що вона може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф вище тарифів альтернативних (конкурентних) газопроводів або якщо тариф робить експорт газу невигідним для "Газпрому", – написав він.

Вітренко нагадав, що Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, яка застосовується до транзиту газу відповідно до європейського тарифного кодексу (NC TAR).

"За цієї методологією тариф повинен відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи. Іншими словами – розрахунки транзитного тарифу, які були показані "Газпрому" і які зараз коментує російська сторона, тільки покривають скориговані витрати оператора ГТС України, тому цей тариф ніяк не може вважатися завищеним", – пояснив він.

За словами Вітренка, транзит повинен бути економічно вигідний для всіх сторін – української, російської, європейської.

"Це якщо економічні аргументи комусь дійсно важливі", – додав він.

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Нагадаємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.

Економічна правда