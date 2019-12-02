Прямі поставки російського газу залежать від компенсацій за арбітражами — міністр енергетики
Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.
Про заявив глава Мінекоенерго Олексій Оржель під час прес-брифінгу.
"Є зафіксовані відповідні зобов'язання на рівні арбітражів: якщо це пов'язано з прямим постачаннями, то ми прямі постачання пов'язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів", - заявив він.
За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів постачання Україна максимально координується з європейською стороною, оскільки це для європейських партнерів також критично важливі моменти.
Оржель підкреслив, що збереження транзиту газу важливе, щоб не було жодних технічних проблем або ввімкнення української газотранспортної системи в реверсному режимі.
Він також зазначив, що з припиненням транзиту не виключено зростання ціни газу на європейських та українському ринках.
Економічна правда
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