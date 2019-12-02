Всі розділи
Укр / Рус

Прямі поставки російського газу залежать від компенсацій за арбітражами — міністр енергетики

Понеділок, 2 грудня 2019, 13:05

Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.

Про заявив глава Мінекоенерго Олексій Оржель під час прес-брифінгу.

"Є зафіксовані відповідні зобов'язання на рівні арбітражів: якщо це пов'язано з прямим постачаннями, то ми прямі постачання пов'язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів", - заявив він.

За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів постачання Україна максимально координується з європейською стороною, оскільки це для європейських партнерів також критично важливі моменти.

Оржель підкреслив, що збереження транзиту газу важливе, щоб не було жодних технічних проблем або ввімкнення української газотранспортної системи в реверсному режимі.

Він також зазначив, що з припиненням транзиту не виключено зростання ціни газу на європейських та українському ринках.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз газ Газпром

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Газпром" може виплатити Україні 3 мільярди доларів газом – Вітренко 29 листопада 2019, 18:45
"Нафтогаз": Росія зробила крок до продовження транзиту 29 листопада 2019, 18:10
Вітренко розповів, коли "Газпром" припинить транзит газу через Україну, якщо не укладуть нову угоду 28 листопада 2019, 11:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!