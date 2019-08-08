Новини 8 липня: затримання у справі "Роттердам+", чергове зниження ціни на газ, легалізація казино

Про затримання НАБУ у справі "Роттердам+". Національне антикорупційне бюро затримало директора ДП "Оператор ринку" та колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова. Також детективи НАБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярда гривень збитків.

Про інвестпроект ArcelorMittal. Топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" домовились про збільшення інвестицій у сферу захисту довкілля, натомість СБУ розморозить інвестиційний проект компанії на 150 мільйонів доларів.

Про чергове зниження ціни на газ. НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 гривень за тисячу кубометрів.

Про ринок землі. Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.

Про легалізацію казино. Президент Володимир Зеленський має намір відновити роботу казино в Україні.

Про нову програму з МВФ. Нацбанк прогнозує, що обсяг нової програми співробітництва з МВФ становитиме 5-10 мільярдів доларів, а очікуваний термін її дії - 4 роки.

Про Велику кільцеву дорогу. Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів. Йдеться про будівництво ділянки Великої Окружної дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської.

Ви хочете знати більше?

Чому долар не коштує десять гривень, як показує індекс бігмака

Британське видання The Economist у липні оприлюднило нову оцінку індексу бігмака. Курс за індексом залишається міцнішим за фактичний, як і для більшості валют світу. Бігмак в Україні у доларах коштує у два з половиною разу дешевше, ніж у США. Чому так?

Народні депутати vs невідомі чиновники: хто насправді керуватиме країною

Велика частина депутатів не впливає на бюджет і не контролює, як витрачаються кошти платників податків. Як допомогти новій Раді правильно управляти сотнями мільярдів, що належать українцям? (рос)