Вартість будівництва Великої кільцевої зросла втричі. Суд дозволив провести обшуки в КМДА

Суд надав Національній поліції право доступу до речей і документів структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів.

Про це йдеться в ухвалах Голосіївського районного суду Києва.

Йдеться про будівництво ділянки Великої Окружної дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської.

Кримінальне провадження стосується ознак порушення за статтею "Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах".

Як йдеться в матеріалах слідства, очікувана вартість договору на проведення будівельних робіт становила 375,6 млн гривень. Переможцем торгів було оголошено ТОВ "Еко-буд-трейд", ціна в ході торгів знизилася до 325,914 млн гривень.

Незабаром КМДА видала нове розпорядження про коригування проекту, в результаті чого вартість будівництва ділянки довжиною 1,8 км зросла до 1,125 млрд грн.

В ході досудового розслідування на місці проведення будівельних робіт був проведений огляд. В результаті слідчі виявили, що наразі жодні будівельні або підготовчі роботи там не проводяться.

Нагадуємо:

В 2017 році "Еко-Буд-Трейд" за результатами тендерів уклало дві угоди з "Дирекцією будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" на будівництво Подільського мостового переходу на 4,33 млрд та 1,76 млрд гривень, загальною вартістю 6 млрд гривень.

"Еко-буд-трейд" була заснована в 2014 році. Керує підприємством Сергій Драч, кінцевими бенефіціарами виступають Максим Половко і Євген Расторгуєв.

Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до заступника голови КМДА Віталія Кличка В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та екс-директора "Київміськбуду".

Директор "Еко-Буд-Трейду" Драч, колишній перший заступник Голови Держархбудінспекції, а до того – голова наглядової ради "Київміськбуду".

Економічна правда