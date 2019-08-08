СБУ розморозила інвестиційний проект "ArcelorMittal Кривий Ріг" на 150 мільйонів доларів

Топ-менеджери "ArcelorMittal Кривий Ріг" зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та представниками Офісу президента і домовились про збільшення інвестицій у сферу захисту довкілля, натомість СБУ розморозить інвестиційний проект компанії на 150 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба підприємства 8 серпня.

Зазначається, що "ArcelorMittal Кривий Ріг" у найближчі 5 років інвестує понад 1,8 млрд доларів на глобальну модернізацію підприємства, що дасть можливість скоротити викиди в атмосферу на 50–55%.

"Окрім цього, підприємство підготувало план короткострокових ініціатив із зниження навантаження на навколишнє середовище за підсумками візиту глави держави до Кривого Рогу 12 липня. План був переданий особисто президенту під час зустрічі, він передбачає зменшення викидів в атмосферу на 10–15% у найближчі декілька місяців", - йдеться у повідомленні.

Також у підприємстві заявили, що отримали можливість продовжити реалізацію інвестиційного проекту з будівництва комплексу відділення безперервної розливки сталі (МБЛЗ-2,3).

"Зокрема, відновлені пуско-налагоджувальні роботи, які були зупинені після проведення працівниками СБУ обшуку 20 липня в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК ("Екоцид")", - зазначили у прес-службі.



Нагадаємо:

20 липня співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок №3, вартість якого разом із МБЛЗ №2, яке вже проходить гарячі випробування, становить 140-150 млн дол.

Разом із тим, секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи обшуки на "АрселорМіттал", назвав їх "тривожним викликом".

Безпосередньо перед обшуками президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за шкоду екологічній ситуації в регіоні і закликав надати фінансову підтримку постраждалим через шкідливі викиди особам.

17 липня СБУ порушила кримінальну справу стосовно підприємства за ст. 441 КК - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років.

22 липня в. о. глави СБУ Баканов звинуватив менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечувало звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявляло про збитки в 1 млн дол за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок №3 після обшуку СБУ 20 липня.

Економічна правда