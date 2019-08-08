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Зеленський вирішив повернути казино

Четвер, 8 серпня 2019, 13:52

Джерело: виступ Володимира Зеленського на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі 8 серпня

Президент Володимир Зеленський має намір відновити роботу казино в Україні.

Пряма мова: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити у турецькому бізнесі не конкурентів, а партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі".

Деталі: Зеленський додав, що у найближчі 5 років Україна багато уваги приділятиме розвитку якісного телекомунікаційного сектору, розвивати технології 5G.

Також у планах президента провести велику приватизацію і продати ефективним інвесторам "сотні цікавих об’єктів", створити нормальні правила роботи на енергетичних ринках і в бізнесі. 

Чому це важливо: Гральний бізнес в Україні заборонений ще з 2009 року. Однак гральні заклади продовжують працювати по всій території країни підпільно. Відповідно такий тіньовий бізнес не сплачує жодних коштів у бюджет.  

Історія питання: 

  • 15 травня 2009 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу на території населених пунктів України. 
  • У грудні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що міліція протягом десяти днів ліквідує всі підпільні гральні заклади в Україні, однак станом на серпень 2019 року так і не зробив цього. 
  • Багато підпільних закладів продовжують працювати дотепер.
  • У липні силовики затримали начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві, який вимагав гроші від представників грального бізнесу.

Читайте також: Національна лудоманія: чому Україну заполонили гральні заклади 

Ірина Балачук, УП

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Зеленський бізнес

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