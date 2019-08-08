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Кабмін: "Нафтогаз" має знизити ціну на газ для населення ще на 265 гривень

Четвер, 8 серпня 2019, 09:24

НАК "Нафтогаз України" зобов'язаний у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 гривень за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Згідно з постановою Кабміну від 3 квітня № 293, з червня НАК "Нафтогаз" зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків: на Українській енергетичній біржі (4654 грн в липні), середня митна вартість (4812 грн), ціна ПСО (7185 грн) або ціна Нафтогазу для промисловості по передоплаті (4640 грн).

"Найнижчою виявилася ціна НАК "Нафтогаз". Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні 4905 грн", - йдеться у повідомленні Кабміну.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

У липні "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7% в порівнянні з червнем.

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Економічна правда

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Нафтогаз газ ціна Кабмін

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