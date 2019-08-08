Президент: Ринок землі запрацює у 2020 році

Джерело: Виступ Володимира Зеленського на бізнес-форумі в Туреччині

Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.

Пряма мова президента Володимира Зеленського: "В цьому році ми обов’язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, що є однією з найкращих у світі за своєю якістю

В Україні уже є турецькі компанії, які володіють землею. Компанія Onur, якщо я не помиляюся. Є представники? Доброго дня. Багато у вас нашої землі?

Сподіваюся таких компаній стане значно більше. Особливо це стосується південної частини Україии, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства".

Українська правда