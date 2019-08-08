Нацбанк хоче домовитися з МВФ про нову програму на 5-10 мільярдів доларів

Нацбанк прогнозує, що обсяг нової програми співробітництва з МВФ становитиме 5-10 мільярдів доларів, а очікуваний термін її дії - 4 роки.

Про це в інтерв'ю Financial Observer заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За його словами, нова програма буде у форматі EFF (Extended Fund Facility).

"Нова програма необхідна Україні. Зазвичай EFF триває від двох з половиною до чотирьох років. Ми використовуємо ці параметри в макроекономічних прогнозах центрального банку.

Обсяг фінансування залежить від тривалості програми. Ми вважаємо, що це може бути 5-10 мільярдів доларів", - сказав він.

Відповідно до прогнозу Нацбанку, Україна може отримати перший транш у розмірі 2 мільярдів доларів до кінця цього року. Надалі НБУ прогнозує надходження траншів по 2 млрд доларів щорічно.

"Нова програма з МВФ не так важлива для центробанку з точки зору обсягу фінансування, оскільки рівня резервів зараз достатньо, щоб згладити курсові коливання.

Нова програма стане важливим сигналом для інших донорів. Існує перспектива отримання нового фінансування від ЄС і Світового банку. Ми з великою ймовірністю доб'ємося успіху, якщо у нас вже буде програма з МВФ", - підкреслив Сологуб.

За оцінками Нацбанку, сума фінансування від інших великих донорів в 2020-2021 роках може становити близько 1 мільярда доларів.

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Нагадаємо:

Переговори про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом відновляться у вересні, заявив представник президента у Кабміні Андрій Герус.

Місія МВФ працювала в Україні у травні 2019 р., проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Глава місії МВФ заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. У той же час експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики.