Чому долар не коштує десять гривень, як показує індекс бігмака

Британське видання The Economist у липні оприлюднило нову оцінку індексу бігмака. Курс за індексом залишається міцнішим за фактичний, як і для більшості валют світу. Бігмак в Україні у доларах коштує у два з половиною разу дешевше, ніж у США. Чому так?

Це починалося як жарт, але тепер індекс бігмака, який публікує впливове видання The Economist, дає поживу для роздумів багатьом серйозним економістам.

Індекс порівнює ціни на знаменитий гамбургер з McDonald's у різних країнах світу та розраховує такі обмінні курси, за яких вони були б однаковими при перерахунку на долар. Згідно з липневими оцінками, такий курс становить 9,93 грн.

Бігмак можна купити у 120 країнах. З незначними винятками його інгредієнти всюди однакові. Такі властивості роблять бургер "легкотравним" для так званого закону однієї ціни. Абстрагуючись від затрат на транспортування, податків і тарифів, цей закон вимагає однакових цін на товари у всіх країнах.

Припустімо, що кілограм якогось інгредієнта бургера у США коштує 90 центів, а номінальний обмінний курс становить 26 грн за дол. Тоді закон однієї ціни стверджує, що цей інгредієнт в Україні повинен коштувати 23,4 грн за кг.

Якби ціна була нижчою, то проникливий трейдер міг би знімати вершки, купуючи компонент в Україні та продаючи у США. Така діяльність, відома як арбітраж, підвищувала б ціну в Україні і діяла б доти, доки ціни не зрівняються.

Паритет купівельної спроможності — один з базових рецептів міжнародної економіки. Він передбачає, що споживчі ціни у різних країнах мусять наближатися одна до одної з плином часу. На практиці ж часто буває інакше. Ціни в економіках, що розвиваються, можуть не наближатися одна до одної упродовж десятиліть.

Економічна література визнає паритет купівельної спроможності оманливим для перехідних економік, оскільки валюти таких країн найчастіше "недооцінені".

Тобто зазвичай та сама валютна сума грошей у країнах, що розвиваються, дає змогу купити більше товарів, ніж у розвинених країнах. До того ж про паритет можна було б говорити, якби готовий бігмак просто безмитно перетинав кордони, але він "збирається" у кожному ресторані окремо.

Чому індекс бігмака — економічний софізм? Чому його не можна використовувати для визначення "справедливого" курсу, хоча саме так його іноді подають?

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Бігмак в Україні

Перший McDonald's в Україні відкрився у травні 1997 року, а от розрахунок індексу бігмака для України дебютував у травні 2004 року з апетитними 2,5 грн за дол. Офіційний курс тоді був 5,33 грн. На графіку видно, що курс за індексом бігмака залишався суттєво нижчим за фактичний упродовж усієї історії спостережень.

Ба більше, за 15 років спостережень це відхилення зросло. Іншими словами, ціна долара в гривнях зростала швидше, ніж ціна гамбургера. Проте це не означає занадто дорогий долар, радше — відносно дешевий бігмак в Україні.

На загал купівельна спроможність гривні вища, ніж про це свідчить номінальний обмінний курс. У липні 2019 року бігмак у США коштував 5,74 дол, а в Україні — 57 грн або 2,2 дол. Отже, в Україні за ті самі гроші можна купити у 2,5 разу більше гамбургерів. Певною мірою це справедливо і для загального споживчого кошика.

Купівельна спроможність гривні напряму не залежить від обмінного курсу, однак знижується із зростанням цін на товари в кошику, тобто споживчою інфляцією.

Червона лінія на графіку відображає такий курс гривні, за якого ціни на бігмак в Україні та у США були б однаковими, тобто у паритеті. Фактичний обмінний курс перевищує курс за паритетом. За останні 15 років відхилення зросло

Чому ж бігмак в Україні дешевший? Це зумовлено трьома причинами.

Перша — фактори виробництва, що не торгуються. У ціну бігмака закладаються витрати на оренду приміщення, комунальні послуги та зарплати — фактори виробництва, які неможливо перевезти через кордон. Ці витрати, як правило, нижчі у країнах з ринками, що розвиваються, до яких належить і Україна.

Причина — у нижчій продуктивності цих факторів виробництва, по суті — доходу, який генерує в середньому по Україні один працівник на 1 кв м приміщення.

Така продуктивність зростатиме паралельно з інвестиціями у фізичний і людський капітал. Ціни на гамбургери зблизяться, коли продуктивність в Україні зросте до американської. Посилення позиції в індексі бігмака відбуватиметься або завдяки укріпленню номінального обмінного курсу, або завдяки швидкому зростанню цін.

Друга — торгові бар'єри. Навіть за однакових цін на усі фактори виробництва ціни у різних країнах будуть відрізнятися через затрати на транспорт, податки, торгові тарифи та квоти — деякі країни обмежують імпорт аграрної продукції задля захисту власного виробника. Такі заходи підвищують вартість продуктів харчування всередині цих країн та завищують оцінки вартості їхніх валют.

Відповідно, оцінки для країн — аграрних експортерів виявляються заниженими.

Третя — ринкове ціноутворення. McDonald's веде діяльність на конкурентному ринку, де ціна великою мірою залежить від попиту на гамбургери. Його ж зумовлюють культура споживання та платоспроможність споживачів. Бігмак просто коштує менше там, де за нього не готові більше заплатити.

Міжнародні порівняння

Як ми з'ясували, бігмак в Україні у липні 2019 року коштував 39% від його ціни у США. За термінологією індексу, це означає "недооцінку" на 61%. У міжнародному меню дешевшими опціями є, наприклад, румунський лей чи російський рубль з недооцінками 62% та 65% відповідно. Натомість, єдиною (!) "переоціненою" серед усіх досліджуваних валют є швейцарський франк.

Сині та червоні трикутники демонструють, як посилилася або послабилася позиція валюти щодо долара за останній рік. Більшість валют "недооцінені" і стали такими ще більше упродовж останнього року

За методологією індексу бігмака, майже всі валюти "недооцінені" щодо долара і євро (на 20%). Більше того, третина досліджуваних валют "недооцінені" на 50% або більше. До таких належать, зокрема, польський злотий, турецька ліра, молдавський і румунський лей, азербайджанський манат.

Більшість валют продовжують втрачати позиції. Це пов'язано як з їх номінальною девальвацією щодо долара, так і з подорожчанням бігмака у Сполучених Штатах.

Українська гривня за останній рік дещо підвищила свою позицію в рейтингу. Це відбулося внаслідок двох причин: ціна бігмака в Україні виросла на 14%, з 50 грн до 57 грн, а номінальний обмінний курс укріпився на 1,6%.

Роль продуктивності виробництва

Індекс бігмака демонструє обмінні курси, які могли б скластися за умови однакової продуктивності праці в країнах. В реальності продуктивності різні. Це найбільша причина різних цін та відхилень обмінних курсів за індексом від фактичних.

Скоригувати індекс можна, врахувавши різницю у розмірі ВВП на особу для різних країн. Цей показник є мірою продуктивності, оскільки відображає, скільки доданої вартості в середньому виробляє одна особа. Результати — на графіку. ВВП взятий у доларовому еквіваленті за 2018 рік, ціна — у доларах в липні 2019 року.

Точки на графіку демонструють зв'язок між ціною бігмака і ВВП на особу в країні (у доларах). Точки над лінійним трендом означають, що ціна бігмака вища, ніж про те свідчить рівень продуктивності виробництва, і навпаки

Лінійний тренд демонструє, як зі збільшенням продуктивності зростає ціна бігмака. Ріст ВВП на особу на 1 тис дол відповідає більшій ціні гамбургера на 5 центів. Отже, в Україні ціна повинна становити 2,32 дол, що близько до реальності.

Сусідами України на графіку є Молдова та Азербайджан. Ціни там близькі до тренду, тобто для них зникає "недооцінка", яку показував індекс на графіку.

Ціна ж гамбургера у Румунії нижча за тренд, тому певна "недооцінка" зберігається. Проте для скоригованого на ВВП індексу вона скорочується до 20%. З іншого боку, гамбургери у ЄС і США дещо дорожчі, ніж про це свідчить продуктивність.

McDonald's не розкриває секрет соусу бігмака, проте таємниця міцного обмінного курсу розкрита. Це зростання продуктивності виробництва.

Антон Груй, начальник відділу моделювання управління макроекономічного моделювання та прогнозування НБУ, Експертна платформа

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