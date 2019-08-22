Зниження цін на електроенергію дасть економіці України 18 мільярдів — Герус

Внесені Кабінетом міністрів зміни до положення про покладання спеціальних зобов'язань дозволить знизити ціни на електроенергію для непобутових споживачів на 10-11% з 1 вересня.

Про це написав представник президента в уряді Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

"Відбудеться зниження тарифів для всіх непобутових споживачів на 21 коп/кВт-год, це зниження тарифу на 10-11%. Непобутові споживачі - це школи, дитячі садки, лікарні, військові частини, водоканали, кафе, перукарні, малі, середні та великі заводи. Для всіх на 21 коп. В цілому таке рішення повертає в економіку близько 18 млрд грн на рік", - написав він.

Герус уточнив, що з 1 жовтня заплановано ще одне зниження тарифів, а паралельно буде йти процес розробки і впровадження більш ефективних механізмів, які можуть бути запущені в кінці цього року.

Він нагадав, що спецзобов’язання покладені тільки на держкомпанії, запропонувавши регулятору підключити до них і приватні компанії, які, на його думку, також повинні брати участь у вирішенні проблем нового ринку.

Як повідомлялося, команда президента готує три рішення, які мають сумарно призвести до пониження вартості електроенергії для промисловості на 20%.

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Нагадуємо:

Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії 1 липня тарифи для української промисловості стали на 20% вище, ніж у Європі.

Як відомо, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

А вже 4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

У липні 2019 року вартість електроенергії для "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.

Економічна правда