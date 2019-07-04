Компанія Пінчука заявила про зростання цін на електрику після запуску нового ринку

Металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

Про це заявили у прес-службі компанії.

В "Інтерпайп" пояснюють, що кінцева ціна на електроенергію зросла зокрема через додаткові витрати на її постачання та передачу державною компанією Укренерго.

На ці цілі промисловість витрачає близько 35 копійок за кіловат годину. Раніше постачання та доставка електрики входила у кінцевий тариф за електрику.

Водночас сама електроенергія коштує 1,58 гривні за кіловат-годину.

"Таким чином, витрати промислових споживачів на електроенергію зросли на 22% з урахуванням тарифу на передачу, і повна ціна електроенергії склала 1,93 гривні за кіловат-годину", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "Нікопольский завод феросплавів" призупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

В "Укренерго" заявили, що таке рішення суду унеможливлює функціонування нової моделі ринку.

НКРЕКП подала апеляцію на це рішення.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Економічна правда