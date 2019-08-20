У Зеленського готуються здешевити електрику для промисловості

Андрій Герус

Команда Президента готує три рішення, які мають сумарно призвести до пониження вартості електроенергії для промисловості на 20%.

Про це на брифінгу повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, повідомляє "Укрінформ".

"Має розглянутися три рішення, які сумарно мають призвести до зниження ціни на електроенергію для непобутових споживачів", - сказав Герус.

За його словами, перше - це постанова уряду про зміну до порядку ПСО на ринку електроенергії.

"Покладання спеціальних обов'язків на Енергоатом та Укргідроенерго таким чином, щоб на Укргідроенерго воно було збільшено", - сказав Герус.

Друге рішення має понизити тариф для ПрАТ "Укренерго", що призведе до здешевлення вартості електроенергії на 11%.

"Ми очікуємо, що така постанова дасть можливість понизити тариф Укренерго більш ніж втричі. Наразі це 32 коп. на кВт-год., а очікується 8-9 коп", - прокоментував Герус.

Третє рішення - це встановлення цінових обмежень на внутрішньодобовому ринку та ринку "на добу наперед".

"Нічну ціну є сенс дещо підняти - в районі 10%, а денну ціну - знизити, бо вона суттєво вища, ніж у країнах Європи. Денний прайс кеп є підстави понизити на 15-20%. Це може дати 9% пониження", - додав Герус.

Він прогнозує, що усі три рішення у сумарному підсумку дадуть 20% пониження вартості електроенергії для усіх промислових споживачів.

"Це рішення стосуватиметься усіх, а не окремих категорій вибірково", - наголосив Герус.

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Нагадуємо:

Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії 1 липня тарифи для української промисловості стали на 20% вище, ніж у Європі.

Як відомо, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

А вже 4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

У липні 2019 року вартість електроенергії для "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.