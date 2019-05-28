Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки у вівторок не зібрав кворуму для того, щоб на засіданні розглянути законопроект щодо відтермінування запуску оптового енергоринку.

На засідання комітету ВР замість 20 членів прийшло семеро, повідомляє Укрінформ.

Під час засідання члени комітету мали розглянути 3 відповідних законопроекти.

Перед усім на порядку денному був проект закону № 10318 "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" та прикінцевих і перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії". Цей законопроект передбачає відтермінування запуску ринку електричної енергії на 3 місяці (до 1 жовтня) із внесенням деяких змін до законів, що дозволить знизити ймовірність значного зростання цін на електроенергію на початковому етапі запуску енергоринку.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.