Бізнес закликає підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня

Спілка українських підприємців вбачає суттєві ризики впровадження ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.

Про це йдеться у листі САП, що є у розпорядженні Економічної правди, до першого заступника голови комітету з паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Домбровського.

Серед основних причин неготовності ринку в САП назвали наступне: не прийнято необхідних нормативно-правових актів для імплементації закону, не врегульовано взаємовідносини між учасниками щодо комерційного обліку електроенергії, не ліквідовано перехресне субсидування побутових споживачів і не зрозуміла вартість електроенергії для суб’єктів господарювання.

У САП нагадали, що наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроект №10376, що передбачає відтермінування введення нового ринку електроенергії до 1 липня 2020 року.

"Враховуючи вищенаведене, просимо Вас підтримати проект закону від 10.06.2019 року №10376 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо запровадження нового ринку електричної енергії" та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому до 01.07.2019 року", - зазначається у листі САП.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Пізніше в "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.

У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила "Укренегро" працювати в новому оптовому ринку електроенергії, старт якого запланований на 1 липня, за старою ліцензією до моменту проходження компанією сертифікації.

Рада нацбезпеки і оборони пізніше ухвалить рішення щодо запровадження ринку електроенергії в Україні, якщо не буде знайдено компроміс.

10 червня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

Економічна правда