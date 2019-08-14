Новий ринок електроенергії: тарифи для бізнесу на 20% вищі європейських

Після запуску нового ринку електроенергії 1 липня тарифи для української промисловості стали на 20% вище, ніж у Європі.

Про це 13 серпня повідомив на прес-конференції керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, передає LIGA.net.

За його словами, після запуску нової моделі енергоринку тарифи для промисловості в Україні зросли на 20-25% в залежності від споживача. Для населення тариф на електрику не змінився.

"Зростання цін на електроенергію викликане трьома складовими: збільшенням ціни на електрику як продукту, зростанням "зеленої енергетики" і компенсацією "зеленого тарифу", - пояснив керівник "Укренерго".

Ковальчук вважає, що тариф можна тимчасово стримувати, обмеживши на три місяці ціни, за якими продають енергію теплові електростанції та інші учасники ринку, як пропонує Нацкомісія з тарифів. Але, за його словами, цей варіант для короткострокового вирішення проблеми.

На його думку, у якості постійного рішення необхідно змінити діючу систему ПСО (спеціальних зобов'язань на ринку), повернувши на ринок НАЕК "Енергоатом".

За підрахунками "Укренерго", вартість електроенергії для промисловості як товару, без урахування тарифу на передачу і розподіл, становить в середньому 1700 грн / МВт-год, а для населення - 200 грн / МВт-год.

Нагадаємо:

Як відомо, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

А вже 4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

У липні 2019 року вартість електроенергії для "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.