"АрселорМіттал" скаржиться на подорожчання електроенергії на 20% через новий ринок

У липні 2019 року вартість електроенергії для "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Відчутне зростання витрат за цією статтею негативно зазначається на собівартості продукції підприємства після введення урядом з 1 липня нової моделі оптового ринку електроенергії, а також зміни тарифу за передачу електроенергії (до 347,43 грн/МВт год)", - підкреслили в компанії.

Як пояснили в "АсселорМітталі", йдеться про оплату активної та реактивної електроенергії, послуг за її розподіл, передачу та диспетчерське управління.

"Подорожчання кіловат-години призведе до подальшого зростання витрат. Адже ціни на електроенергію зросли не лише для нас, але й для багатьох наших постачальників послуг, сировини та різної продукції", - пояснили в компанії.

Через збільшені витрати на електроенергію, прогнозує підприємство, постачальники також підвищать вартість своїх послуг і товарів, що теж негативно позначиться на собівартості продукції "АсселорМіттала".

У компанії наголосили на тому, що будь-які ринкові зміни потрібно проводити не у збиток для своїх національних виробників, адже для цілого ряду секторів промисловості, зокрема й металургії, електроенергія займає значну частину у загальній структурі витрат.

"Щомісячно найбільше гірничо-металургійне підприємство України споживає від 300 до 340 млн кіловат-годин залежно від обсягів виробництва та графіків завантаження основних агрегатів", - зазначили на підприємстві.

Тому, вважають у компанії, держава має привести тарифи до порівнянного рівня зі світовими тенденціями.

"Сьогодні європейські металурги платять за електроенергію на 25% менше, ніж українські, - і це погіршує конкурентоспроможність наших виробників на світових ринках", - резюмували у компанії.

Нагадаємо:

Як відомо, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

А вже 4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

Економічна правда